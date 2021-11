Maria Teresa Ruta, il messaggio struggente della showgirl: “…terribili violenze e soprusi”

Maria Teresa Ruta si lascia andare ad una confessione straziante. Su Instagram la showgirl e giornalista racconta i soprusi e le violenze subite: il messaggio è struggente ma merita di essere letto.

Maria Teresa Ruta è una showgirl, attrice, conduttrice televisiva e giornalista, molto famosa in Italia sin dagli anni ’80. Oggi ha 61 anni d’età ed è sposata in seconde nozze con Roberto Zappulla, un produttore discografico napoletano; prima, invece, era stata sposata con il giornalista Amedeo Goria, dal quale ha avuto anche due figli.

La Ruta ha avuto una carriera lunga e poliedrica nel mondo dell’intrattenimento televisivo. Attrice teatrale e cinematografica, cantante, scrittrice di romanzi, giornalista ed inviata, opinionista televisiva e showgirl: negli anni le ha provate veramente tutte e più di recente si è misurata come concorrente in reality e game-show.

Nel 2018 ha vinto la settima edizione di Pechino Express, in coppia con Patrizia Rossetti; nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, diventando una delle concorrenti più nominate nella storia del programma. Nel 2021 è tornata ad indossare le vesti di concorrente in “Soliti ignoti” e “Back to school“.

In questi anni è stata ospite ricorrente di molte trasmissioni televisive, ad iniziare dai programmi condotti da Barbara D’Urso, come “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5, ma anche “Storie Italiane” su Rai 1. Anche sua figlia Guenda Goria è spesso presente in Tv al suo fianco.

Maria Teresa Ruta contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni anno il 25 novembre, Maria Teresa Ruta ha pubblicato su Instagram un messaggio struggente, in cui si parla di “…terribili violenze e soprusi“. Il riferimento, ovviamente, è agli abusi subiti dalle donne, contro i quali si è scagliata con decisione la showgirl.

“Ho incontrato donne di tutto il mondo“, scrive la Ruta su Instagram. “Ho cercato di immortalare i loro sorrisi, ho conquistato la loro fiducia e molte mi hanno confessato ciò che hanno subito“. Il messaggio è accompagnato da una carrellata di immagini, come la foto qui sopra, che la mostrano al fianco di donne giovani e meno giovani, negli angoli più sperduti del pianeta.

“Dobbiamo imparare a leggere negli occhi delle donne“, continua, “perché se ognuno di noi si impegnasse in piccoli gesti e in piccole lotte personali, il mondo sarebbe migliore“. Insomma, tra violenze e soprusi anche un barlume di speranza per il futuro: “Così avremo la nostra vittoria, per uomini e donne!“.