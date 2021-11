Sapete dove vive Alessia Marcuzzi? Una casa di una raffinatezza unica

Alessia Marcuzzi vive in una casa molto raffinata che rispecchia la sua personalità: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle conduttrici di maggior successo per la televisione italiana, volto apprezzato soprattutto dal pubblico per alcuni programmi che hanno riscosso ottimo share è stata Alessia Marcuzzi, uno dei personaggi con maggiore professionalità, sicurezza, umiltà e simpatia che è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico e del web. Ella dopo 25 anni di successi soprattutto in Mediaset con diversi programmi fra cui ricordiamo L’Isola dei famosi, Grande Fratello, Festivalbar, Le iene, ha preso la decisione di allontanarsi per un po’ dalla conduzione perché le proposte che le venivano fatte non erano molto apprezzate e non si sentiva a suo agio.

La carriera inizia a Telemontecarlo dove esordisce per la prima volta nel programma Attenti al dettaglio nel 1991 e successivamente in qualità di valletta al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini. Successivamente, nel 1994 ha partecipato al programma Il grande gioco dell’oca su Rai 2, approda anche come attrice, partecipando alla realizzazione dei film Chicken Park di Jerry Calà e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella.

Il programma che l’ha consacrata come migliore conduttrice è stato il Festivalbar, programma musicale molto noto negli anni Novanta dove ha affiancato molti conduttori fra cui Daniele Bossari, Amadeus, Corona e Paolo Brosio. Tra i programmi di maggiore successo presentati dalla splendida Alessia possiamo ricordare Mai dire Gol, Le Iene, Scherzi a parte, Festivalbar, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island (Vip e Nip) e L’Isola dei Famosi.

Anche se, alla vigilia del nuovo palinsesto Mediaset nel settembre 2021 ella ha dato una notizia ai suoi fan di volersi prendere un anno sabbatico e di lasciare la rete che le ha dato maggior successo affermando: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Ma si vocifera che dopo molti mesi, Alessia sarà al timone di un nuovo programma anche se le indiscrezioni non sono state del tutto confermate.

Non tutti sanno che la bella Alessia ha una casa stupenda che rispecchia molto la sua personalità.

La casa di Alessia Marcuzzi

La bella Alessia vive in una bellissima casa, raffinata ed elegante nel quartiere Flaminio, uno dei più antichi di Roma e la sua casa non è altro che un mix di tonalità chiare e scure.

Le tonalità più scure si possono intravedere nella cucina e nella zona soggiorno dove vi è una grande divano di color scuro tendente al grigio e il pavimento, precisamente parquet, di colore chiaro che esalta le tonalità.

Per la zona notte, Alessia ha scelto delle tonalità più chiare dove il colore predominante è il bianco. Lateralmente al letto vi è un grosso specchio e al centro del letto un grande quadro raffigurante la diva Brigitte Bardot.

Una casa raffinata ed elegante, e in ultimo vi è anche un terrazzo dove la conduttrice ama trascorrere piccoli momenti di relax. Insomma una casa elegante come la personalità della conduttrice.