William e Kate alzano la voce: il gesto che ha sconvolto il Regno Unito

William e Kate Middleton sono sul piede di guerra: il principe e sua moglie sconvolgono il Regno Unito con un gesto a sorpresa, una punizione senza precedenti destinata a far discutere.

Il principe William, duca di Cambridge, è il futuro erede al trono del Regno Unito. Figlio primogenito di Carlo e Lady Diana, e nipote della Regina Elisabetta II, oggi ha 39 anni d’età e in futuro spetterà dunque a lui raccogliere la corona britannica dopo suo padre. La moglie di William è Catherine Middleton.

William e Kate si sono conosciuti da giovani ai tempi dell’Università e si sono sposati nel 2011, pochi mesi dopo il fidanzamento ufficiale, con un sontuoso matrimonio nell’Abbazia di Westminster. Insieme hanno già avuto tre figli: George, 8 anni e futuro Re del Regno Unito per linea di successione, la principessa Charlotte di 6 anni e il piccolo Louis, di soli 3 anni.

Di recente, però, qualcosa ha sconvolto la vita della Royal Family. Dopo i gossip e le dicerie che avevano riguardato il principe Harry e sua moglie Meghan, stavolta è toccato a suo fratello William e a sua moglie Kate fare i conti con le clamorose indiscrezioni diffuse da giornali e tv inglesi negli ultimi giorni. La questione è più seria del previsto e potrebbe avere ricadute importanti sulla vita di corte.

Tutto è iniziato non molti giorni fa, quando la BBC, la più importante rete televisiva d’Inghilterra, ha annunciato la diffusione di una miniserie documentario sulla famiglia reale, che punta le luci dei riflettori proprio su William e sua moglie Kate: nonostante le pressioni del principe, la BBC si è rifiutata di far visionare le immagini ed ha mandato in onda le puntate senza censura.

Il principe dichiara guerra alla BBC: decisione epocale

Stando a quanto riporta Vanity Fair, il contenuto della mini-serie metterebbe seriamente in difficoltà i duchi di Cambridge: pare infatti che nelle immagini esclusive trasmesse dalla BBC ci siano le prove del fatto che William e Kate avrebbero intenzionalmente manipolato la diffusione di notizie su suo fratello Henry e sua cognata Meghan Markle, con l’obiettivo denigrarli pubblicamente.

Accuse pesantissime, alle quali William e Kate hanno risposto senza mezzi termini, con un gesto che ha sconvolto il Regno Unito. Il principe ha negato alla BBC il diritto alla trasmissione del tradizionale concerto di Natale, che da sempre, storicamente, viene mandato in onda dalla BBC.

Una punizione per aver trasmesso il documentario senza censure. Il concerto dovrebbe dunque essere trasmesso su ITv, un particolare che certamente non passerà inosservato. William e Kate alzano la voce, dunque: staremo a vedere quale sarà la risposta della BBC dopo il clamoroso affronto.