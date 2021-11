Alessia Mancini finisce sotto i ferri: ecco le sue condizioni di salute dopo l’intervento

La showgirl e conduttrice televisiva Alessia Mancini è finita all’ospedale Sant’Eugenio di Roma: ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione.

Alessia Mancini è una showgirl e conduttrice televisiva, nata a Roma nel ’78. Oggi ha 43 anni d’età e da molti anni è sposata con l’attore e conduttore Flavio Montrucchio, 46 anni, con il quale ha avuto anche due figli, Mya di 13 anni e Orlando di 6 anni. Da ragazzina era soprannominata affettuosamente “la bruttina“, per scherzare sulla sua evidente bellezza.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata negli anni ’90, quando viene scelta nel cast di ragazze di Non è la Rai: canta, balla, recita e si guadagna presto il ruolo di velina nella trasmissione Striscia la Notizia, su Canale 5. Diventerà poi la spalla di Gerry Scotti nel game-show “Passaparola“.

Ha partecipato da concorrente a due reality-show: il primo nel 2005, la seconda edizione della Talpa, condotto da Paola Perego; il secondo più di recente nel 2018, quando ha preso parte a L’Isola dei Famosi. Nel 2020 invece è tornata alla conduzione affiancando suo marito Flavio nel talent-show culinario “Junior Bake Off Italia“.

Di recente, però, la povera Alessia Mancini ha dovuto affrontare un brutto periodo a causa di un problema di salute. Ad alleviare le sue sofferenze ci ha pensato Flavio Montrucchio che si è presentato in ospedale per confortare sua moglie in un momento così difficile. Ecco che cosa è successo.

Alessia Mancini operata all’Ospedale Sant’Eugenio

Alessia Mancini è finita sotto i ferri: la showgirl e conduttrice è stata operata all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma e dopo l’operazione si è fotografata sorridente sul letto d’ospedale. Nella foto in alto, pubblicata dalla Mancini su Instagram, la vediamo con il pollice in su, a testimonianza della riuscita dell’operazione.

“Buongiorno a tutti, vi avevo già accennato che dovevo fare un piccolo intervento“, ha scritto Alessia su Instagram rivolgendosi ad amici e followers. Per fortuna, la donna fa sapere che è andato “tutto ok” e ci ha tenuto a ringraziare tutto il personale medico che si è preso cura di lei in questi giorni di ricovero.

Un ringraziamento speciale anche per suo marito: per entrare in ospedale, Flavio Montrucchio si è dovuto letteralmente camuffare, indossando tutto l’abbigliamento tecnico del personale sanitario, con tanto di cuffia e grembiule. Per fortuna Alessia Mancini ora sta bene e a giudicare dal suo sorriso si rimetterà presto in forma.