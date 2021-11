Sapete quanto guadagna Paolo Bonolis? È un magnate della tv

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Paolo Bonolis? A 60 anni è forse il conduttore televisivo più famoso della Tv italiana: ecco lo stipendio da sceicco, incassa cifre altissime.

Paolo Bonolis è un conduttore televisivo nato a Roma, oggi ha 60 anni d’età e lavora stabilmente a Mediaset, dove conduce il game show “Avanti un altro!“. È uno dei presentatori tv più famosi ed amati d’Italia. La sua carriera è da tempo legata a quella di Luca Laurenti, che quasi sempre lo assiste nei vari programmi televisivi.

Bonolis ha iniziato la sua carriera conducendo “Bim Bum Bam“, un programma televisivo per bambini che molto presto lo ha reso famoso in tutta Italia. Nel corso degli anni ha lavorato a Rai e Mediaset ed ha avuto anche l’occasione di condurre per due volte il Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009.

Alcune tra le trasmissioni di maggiore successo sono state “Ciao Darwin“, “Chi ha incastrato Peter Pan?“, “Il senso della vita” e “Domenica In“, ma anche programmi più vecchi come “Tira e molla“, “I cervelloni” e “Beato tra le donne“. Ha lavorato anche in radio e saltuariamente al cinema, soprattutto nel doppiaggio, e nel 2019 ha pubblicato un libro.

Negli anni ’90 Bonolis ha sposato Diane Zoeller, una psicologa americana con cui poi ha divorziato. Attualmente è legato a Sonia Bruganelli, laproduttrice televisiva a capo d Sdl2005, la società che produce la maggior parte dei programmi tv condotti da Bonolis. E sapete quanto guadagna adesso?

Ecco lo stipendio di Bonolis: incassi faraonici

Se volete sapere quanto guadagna il conduttore Paolo Bonolis, facciamo due conti e cerchiamo di scoprire la cifra esatta. Conoscere il suo stipendio esatto è impossibile, ma le principali indiscrezioni riferiscono che Bonolis guadagna 40 mila euro a puntata per presentare ogni giorno Avanti un altro! su Canale 5.

Considerando che vanno in onda la media di cento puntate all’anno, moltiplicando i quarantamila euro per cento si ottiene una cifra complessiva di 4 milioni di euro ogni anno. E attenzione: questo è solo quanto guadagna ogni anno con le puntate di “Avanti un altro”, che ormai conduce da sei anni.

Qualche tempo fa un’altra soffiata ha svelato le nuove cifre aggiornate e sono ancora più alte: stando alle notizie di finanza, il cachet di Bonolis a Mediaset complessivamente raggiunge la cifra incredibile di oltre 9 milioni di euro all’anno. Cifre faraoniche che fanno di Paolo Bonolis un vero e proprio magnate della televisione italiana.