Domenica In, Sabrina Salerno esplode in lacrime: “Sono due mesi che manchi…”

Ospite a Domenica In, Sabrina Salerno non è riuscita a trattenere l’emozione ed è esplosa in lacrime perché due mesi di assenza sono davvero tanti.

Sabrina Salerno è una cantante ed una showgirl di Genova classe 1968. A 16 anni viene eletta Miss Liguria e questo le permette di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Inizialmente come una ragazza timida e riservata che, però, con il passare del tempo tira fuori la grinta. Nel 1985 partecipa a Premiatissima con Johnny Dorelli. Ma la sua vera passione è il mondo della musica così debutta con il primo singolo Sexy Girl ed è subito un grande successo con la canzone che scala le classifiche italiane e tedesche.

Poi è la volta di Boys che, ancora oggi, è un successo in tutto il mondo. Nel 1991 partecipa al Festival di Sanremo al fianco di Jo Squillo con il celebre brano Siamo Donne. Una carriera in ascesa, che la porta sui palchi di tutto il mondo. Nel 2020 è co-conduttrice del Festival di Sanremo, mentre nel 2021 è concorrente di Ballando con le stelle. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2006 è sposata con l’imprenditore tessile Enrico Monti che l’ha resa madre di Luca Maria (2004).

Sabrina Salerno a Domenica In: le parole del figlio

Sabrina Salerno sta vivendo l’avventura di Ballando con le stelle dove si è messa in gioco giorno dopo giorno e, nei momenti liberi, ne approfitta per parlare del suo percorso in vari programmi televisivi. Durante la puntata di Domenica In, ha ricevuto diversi messaggi da parte delle persone che le vogliono bene e che la stanno supportando in questa avventura.

Tra tutti, uno l’ha commossa in modo particolare tanto da farla esplodere in lacrime. “Ciao mamma sono due mesi che manchi da casa e iniziano a mancarmi i tuoi sei la mia vita. Non è facile avere una mamma che si chiama Sabrina Salerno, ma con tutti i tuoi difetti non ti cambierei con nessuna”, parole scritte da Luca, il figlio di 17 anni della showgirl.

La Salerno lo definisce un ragazzo serio e riservato che non ama i social network e non si è mai scattato un selfie. Ovviamente è molto orgogliosa del figlio che sta crescendo e non è riuscita a trattenere le lacrime perché: “Sono una persona molto forte, ma anche molto fragile”.

Sabrina Salerno e le parole d’amore per il marito

Sabrina Salerno è felice al fianco di Enrico Monti, suo marito dal 2006. A differenze di alcune colleghe che non riescono a trovare la stabilità nella vita privata, lei è felice ed appagata ed ha solo parole d’amore per il marito.

“Lo stimo in maniera incredibile è un uomo pazzesco. Non giudica mai. Io ho degli attimi di grande follia in cui vedo solo buio. Un amore che senza di lui io non potrei vivere. È il mio centro di gravità permanente, nonostante le mie fragilità ed i miei colpi di testa, quando mi prendono questi momenti neri devo tornare da lui”.