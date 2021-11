“Fate veramente schifo”: la pesante accusa di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso furiosa su Instagram. La cantante salentina lancia accuse pesantissime attraverso i social e stavolta si sfoga senza mezzi termini: “Fate schifo pezzi di…”

Alessandra Amoroso è una cantante italiana originaria di Lecce, diventata famosa in tutta Italia con la partecipazione al talent-show “Amici di Maria De Filippi” nel 2009. Oggi ha 35 anni d’età e di recente è tornata single, dopo la rottura del fidanzamento con il manager Stefano Settepani, che aveva conosciuto proprio ad Amici.

Dal 2009 ad oggi, la Amoroso ha pubblicato ben nove album musicali, di cui due album live. Il suo ultimo lavoro in studio è stato pubblicato nell’ottobre 2021 e si chiama “Tutto accade“: contiene 14 tracce, tra cui anche il singolo “Sorriso grande” ed è stato il secondo disco più venduto in Italia.

In poco più di dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso ha collezionato premi e riconoscimenti prestigiosi ed oggi è certamente una delle cantanti pop più famose ed apprezzate d’Italia, con influenze che arrivano dal soul e dalla musica afro-americana, al punto che qualcuno l’ha addirittura paragonata ad Anita Baker.

Il suo carattere focoso, però, le impedisce di restare in silenzio di fronte alle ingiustizie. Anche per questa ragione Alessandra Amoroso, anche stavolta, ha deciso di alzare la voce di fronte ad un episodio di molestie che ha fatto molto scalpore in questi giorni. La cantante ha espresso il suo parere attraverso le storie Instagram.

Giornalista molestata, la cantante si infuria su Instagram

“Eh… ma qualcosa vi dovrà accadere prima o poi…“. Scrive così su Instagram Alessandra Amoroso, ripubblicando un video che era già diventato virale nella giornata di ieri. Nel video si vede la giornalista Greta Beccaglia, inviata di Toscana Tv per la partita di Serie A Empoli Fiorentina, subire gravi molestie all’esterno dello stadio Castellani.

Alcuni tifosi dell’Empoli le si sono avvicinati con fare molesto ed uno di questi è arrivato persino a palpare il fondoschiena della donna, visibilmente arrabbiata per quanto stava accadendo in diretta televisiva. Anche Alessandra Amoroso, dunque, si è schierata in difesa della giornalista molestata ad Empoli.

Il messaggio pubblicato dalla cantante su Instagram lascia poco spazio alle interpretazioni: “Fate veramente schifo“, scrive, e aggiunge anche un appellativo finale che restituisce a pieno il tono del messaggio: “Pezzi di m…“. L’augurio è che certi episodi non debbano ripetersi mai più e speriamo che anche il messaggio di Alessandra contribuisca ad accrescere una cultura del rispetto verso le donne.