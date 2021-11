Ferragnez, la strana ossessione della piccola Vittoria: ecco di che si tratta

Che cos’ha papà Fedez che fa impazzire la figlia Vittoria? L’ultima arrivata in casa Ferragnez sembra avere una strana ossessione e il rapper l’ha raccontato su Instagram: ecco di che cosa si tratta.

Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, è un rapper italiano marito dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La coppia, che spesso è soprannominata “Ferragnez“, si è sposata con una sontuosa cerimonia nel settembre del 2018 a Noto, in Sicilia: oggi hanno due figli, Leone e Vittoria.

Mentre la Ferragni appare ormai sempre più concentrata sulla sua nuova linea di gioielli in collaborazione con Tod’s, il rapper è in promozione dopo l’uscita del suo nuovo album “Disumano“, che contiene anche la canzone “Chiamami per nome”, già cantata a Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin.

Nel frattempo, entrambi si godono la serenità familiare dopo i piccoli problemi di salute accusati da Vittoria, la secondogenita nata a marzo, che il mese scorso era stata ricoverata in ospedale per una brutta influenza. Ora Vittoria sta bene e i suoi genitori sono tornati a mostrarla gioiosa e sorridente su Instagram.

Fedez e Chiara Ferragni non hanno mai fatto a meno di condividere la loro vita privata sui social network, compresa quella dei due bambini, e presto su Amazon Prime Video sarà disponibile la serie reality “The Ferragnez“, interamente basata sulla loro vita della famiglia più seguita d’Italia.

Vittoria Ferragni ossessionata dal dilatatore di Fedez

Proprio ieri il rapper Fedez ha condiviso su Instagram una storia che lo ritrae sul divano di casa, mentre guarda la Tv. Sua figlia Vittoria, seduta in braccio a lui sul divano, non sembra tanto interessata alla televisione quanto all’orecchio di suo papà Federico. Lo tocca, si agita, sembra davvero ossessionata: come mai?

Ebbene, ecco svelato il mistero: la strana ossessione della piccola Vittoria sono i dilatatori all’orecchio del papà. I dilatatori, detti anche stretching, sono dei particolari piercing che posizionati sul lobo dell’orecchio ne dilatano la superficie: Vittoria Ferragni sembra non riuscire proprio a pensare ad altro.

“Siamo così da due ore“, scrive Fedez su Instagram, divertito e allo stesso tempo spazientito dall’ossessione di sua figlia: “Dopo tua moglie che ti schiaccia i punti neri c’è tua figlia ossessionata dai dilatatori“. Per la piccola Vittoria è tutto un gioco e Federico, da bravo papà, non ha potuto fare altro che assecondare il divertimento di sua figlia.