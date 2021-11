Irriverente da bambino, oggi è uno degli sportivi più famosi d’Italia: ecco chi è

Sapete riconoscere chi è questo bimbo con la smorfia irriverente nella foto? Oggi è diventato uno sportivo tra i più famosi del nostro Paese e di recente è spesso in Tv: ecco di chi si tratta.

Siete riusciti a riconoscere chi è il bambino nella foto? Vestito elegante, camicia bianca e fiocco rosso al collo, smorfia irriverente da bambino: il bimbo che vedete anche nella foto qui sotto, in compagnia di suo fratello, è oggi uno degli sportivi più famosi d’Italia. Scopriamo chi è.

Eccovi allora qualche indizio per indovinare. È nato nell’agosto del 1989 in Abruzzo ed ha un fratello maggiore, anche lui appassionato dello stesso sport. È per questo che già all’età di 15 anni inizia a farsi notare a livello europeo per le sue prestazioni e a soli 16 anni ottiene il primo contratto da professionista. Quel ragazzino poi è cresciuto e adesso il suo volto è noto a tutti.

La sua carriera è proseguita con grandi successi e a 24 anni si è guadagnato finalmente un posto nella massima serie della sua categoria sportiva. Nel 2019, però, una lunga squalifica ha posto momentaneamente fine alla sua carriera da sportivo ed è per questo motivo che di recente lo ritroviamo sempre più spesso in televisione.

Avete già capito di chi si tratta? Prima di rivelare chi è il personaggio famoso del giorno, eccovi un ultimo indizio che vi aiuterà ad indovinare: per circa tre anni dal 2016 al 2018 è stato fidanzato con Belen Rodriguez, dopo la prima separazione tra la showgirl argentina e il ballerino Stefano Di Martino.

Il bambino in foto è Andrea Iannone da piccolo

Era Andrea Iannone da piccolo il bambino nelle vecchie foto di famiglia. Pilota motociclistico con il numero 29, ha corso a lungo tra Classe 125, Moto 2 e Moto GP ottenendo 35 podi e vincendo 13 gare; oggi Iannone ha 32 anni d’età e nel 2019 è stato squalificato per doping pur essendo stato dichiarato innocente dalla Federazione.

Oggi è tra i concorrenti della sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show per Vip in onda in prima serata su Rai 1, dove fa coppia con la ballerina Lucrezia Lando. Da un po’ circolano molte voci sul presunto flirt tra Iannone e Lucrezia, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

Nonostante stia facendo faville come ballerino, Andrea Iannone però non vede l’ora di tornare in pista. Di recente ha ammesso di sentire la mancanza della moto e di star pensando di tornare a correre una volta che la squalifica sarà conclusa.