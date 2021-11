Michelle Hunziker, la rivelazione senza mezzi termini: oggi lo farò per la prima volta così

Michelle Hunziker parla della sua prima esperienza che è stata davvero entusiasmante, con l’adrenalina alle stelle.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva svizzera classe 1977. Inutile dirlo, il suo nome è diventato famoso in Italia dopo il matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti che l’ha resa madre di Aurora (1996). La sua bellezza ha subito attirato l’attenzione dei produttori ed ha debuttato nel programma I cervelloni, al fianco di Paolo Bonolis. Una carriera che va avanti non solo in Italia, ma anche in Germania ed in Svizzera dove il suo è un volto molto amato, a prescindere dal matrimonio con Ramazzotti.

Testimonial di brand noti come Bottega Verde, L’Oreal, Morellato e Roadhouse. In Italia la troviamo alla conduzione di Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Festivalbar e di Striscia la notizia per citare solo alcuni programmi di successo che la vedono protagonista. Dal 2020 è al timone di All Together Now. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2014 è sposata con Tomaso Trussardi che l’ha resa madre di Sole (2013) e di Celeste (2015).

Michelle Hunziker diventa pilota per un giorno

Michelle Hunziker è una donna che non si tira mai indietro. Con il suo sorriso è sempre pronta a fare nuove esperienze di vita per poter crescere e dire la sua, ma soprattutto è sempre dalla parte delle donne e contro tutti gli stereotipi che vanno contro di loro. Uno tra tutti? Donna al volante, pericolo costante!

La conduttrice ha vestito i panni da pilota per la prima volta nella sua vita, sul circuito Paul Ricard in Francia per un’esperienza magica ed ha condiviso tutto sui social scrivendo: “Battesimo in pista al circuito Paul Ricard! Dove posso appoggiare i progetti che cercano di spezzare quel circolo vizioso fatto di cliché dei quali siamo tutti stufi…come l’idea che le Donne non possano diventare delle Pilote pazzesche come quelle che ho visto oggi in pista…mi ci butto! Le Iron Damens sono delle Atlete incredibili e gareggiano alla pari con gli uomini! Infatti il loro team è misto come è giusto che sia”.

Un’esperienza che è piaciuta molto alla Hunziker che ha vissuto il tutto con l’adrenalina alle stelle ed ha avuto la possibilità di conoscere donne tostissime.

Michelle Hunziker prenderà parte a Lol – Chi ride è fuori

Nel frattempo, la carriera di Michelle Hunziker prosegue a gonfie vele. In Italia va un po’ a rilento con il programma All Together Now che non ingrana, ma in Germania è uno dei volti più amati. Infatti è stata scelta per far parte del cast di Lol – Chi ride è fuori, versione tedesca.

A rivelarlo sui social è stata la Hunziker stessa: “Quei matti mi hanno convinto, sono nella terza stagione di Lol Germania! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata…in ogni situazione!”.