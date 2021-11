Ornella Vanoni, il messaggio allarmante dell’artista: “Non so se arrivo a Natale”

Ornella Vanoni ha ormai più di 87 anni. La cantante italiana di recente è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e si è lasciata andare ad un’allarmante confessione in diretta.

Ornella Vanoni è una cantante italiana classe 1934: oggi ha 87 anni d’età ma non ha mai smesso di fare musica. Nel 2021 è uscito anche il suo nuovo album dal titolo “Unica“, pubblicato in occasione dei sessant’anni di carriera trascorsi da quando nel 1961 era uscito il suo primissimo album.

Ad oggi la Vanoni è considerata una delle più grandi interpreti viventi della canzone italiana. Anche il prestigioso Club Tenco le ha riconosciuto due Premi Tenco e una Targa Tenco, a testimonianza della sua importanza nel panorama della musica italiana. Ha vinto anche il Premio alla Carriera del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato otto volte.

Negli ultimi anni Ornella Vanoni è stata molto presente nei salotti televisivi, anche se di recente ha dovuto rimandare la sua presenza alle Iene, su Italia 1, dove avrebbe dovuto affiancare Nicola Savino in conduzione. È stata anche giudice di “Amici” nel 2019 ed ha fatto parte anche della giuria di “Star Academy“, su Rai 2.

Di recente ha anche fatto ritorno a Sanremo come ospite, esibendosi in tutte le ultime tre edizioni del Festival. La sua ultima partecipazione da concorrente, invece, risale al 2018 con la canzone “Imparare ad amarsi“, che le è valsa il Premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione e il premio Baglioni d’oro.

La Vanoni si lascia andare ospite a Che tempo che fa

Di recente, però, Ornella Vanoni si è lasciata andare pronunciando un messaggio allarmante che ha spaventato e allo stesso tempo divertito i telespettatori di Rai 3. La cantante infatti è stata ospite del conduttore Fabio Fazio alla trasmissione “Che tempo che fa“, in onda tutte le settimane in prima serata sul terzo canale Rai.

Nemmeno il tempo di accomodarsi sulla poltrona riservata agli ospiti che la Vanoni ha sorpreso Fazio e il pubblico con una simpatica battuta: “Non so se arrivo a Natale“. Lo ha ripetuto due volte, tra le risate e gli applausi dei presenti in studio e lo stupore del conduttore che ha subito cercato di sdrammatizzare: “Mi pare un bell’inizio di conversazione…“.

La cantante sta promuovendo il disco ed ha raccontato di sentirsi particolarmente stanca ed affaticata per il lavoro di promozione. Per fortuna, però, Ornella Vanoni sta benissimo e nonostante gli oltre 87 anni d’età non sembra affatto fuori forma.