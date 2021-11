Belen Rodriguez, pioggia di critiche sull’argentina: il gesto che ha fatto infuriare il web

Belen Rodriguez ha fatto un gesto molto criticato dal popolo del web: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Ha conquistato il popolo italiano per la sua estrema bellezza e le sue storie d’amore che ha infuocato spesso il mondo del gossip, ricordiamo quella con Marco Borriello, Fabrizio Corona, Andrea Iannone, l’ex marito Stefano De Martino e l’ultimo Antonino Spinalbese con il quale da poco ha dato alla luce la splendida Luna Marie: stiamo parlando della bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Nota anche per aver condotto tanti programmi di successo come Tu si que vales, Italia’s got talent, Colorado e Pequenos gigantes.

Il suo vero nome è Maria Belen Rodriguez Cozzani ed è figlia di due genitori che hanno origine italiana, precisamente della città di La Spezia. Ella dobbiamo ricordare ha un rapporto molto forte con la sua famiglia e con i suoi due fratelli noti anche loro al mondo dello spettacolo per aver partecipato all’edizione del Grande Fratello nel 2017, Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias.

Sin da ragazzina dedica parte della sua carriera lavorando come modella di intimo cominciando a lavorare in Argentina, sua città natale, Miami e in Messico divenendo testimonial di diverse case di intimo. Dopo qualche tempo, decide di trasferirsi a Milano dove continua a lavorare come modella per brand internazionali fra cui Pitti, Yamamay, Jadea, Imperfect, John Richmond e Taglia 42. Il suo volto è stato associato anche a molti editoriali per il quale ha posato come GQ, Vanity Fair e Playboy Italia.

Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2006, a TeleBoario rete televisiva locale della Val Camonica, e dopo essere apparsa al programma con Teo Mammucari Libero, partecipa all’edizione de L’Isola dei famosi arrivando al secondo posto con il 44% di voti e conquistando così, il pubblico italiano. Sono tanti i programmi che nel corso del tempo ella ha raggiunto dopo le sue prime apparizioni come Colorado, Maurizio Costanzo Show, Tu si que vales, Quelli che il calcio e Domenica Cinque.

Ha anche recitato in alcune pellicole cinematografiche fra cui Non c’è due senza te, Così fan tutte, Se sei così ti dico sì, Natale in Sudafrica e una parte nella fiction Il commissario Montalbano.

Belen è stata criticata in modo pesante dal popolo del web creando una bufera sui social.

Belen criticata dal popolo del web: i motivi

Si è conclusa l’ultima puntata di Tu si que vales che ha visto vincitore Sadeck con la sua crew di ballerini. Ma mentre tutti festeggiavano, sui social si è aperta la bufera mediatica contro Belen Rodriguez non ritenuta adeguata alla conduzione.

Proprio l’editoriale Il giornale.it ha riportato che secondo il web, Belen non sarebbe stata all’altezza della conduzione e il web ha scritto: “Belen deve baciare i piedi a Maria perché è l’unica che la fa ancora lavorare. Davvero pessima e inadeguata”, ancora: “Belen quando impara l’italiano che è in Italia da 49 anni”.

La polemica è scaturita dopo una battuta di Belen alla fine di un’esibizione quando ella ha chiesto al concorrente che droga utilizzasse affermando: “Ma Belen è stolta che battuta infelice che ha fatto dicendo al break dance che si droga”.