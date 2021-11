Carolina Marconi, dalla scoperta del tumore all’ultima chemio: ecco le sue condizioni

Carolina Marconi ha finito l’ultimo ciclo di chemioterapie ed è pronta per tornare alla vita di sempre, con nuove consapevolezze.

Carolina Marconi è una showgirl venezuelana naturalizzata italiana classe 1978. Nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello nel 2004, mentre l’anno successivo è stata l’angelo che vola dal campanile di Piazza San Marco a Venezia in occasione del famoso Carnevale. Poi la troviamo alla conduzione di Tintoria Show nel 2006 fino a quando decide di tentare la carriera da cantante e fonda, con la sorella Silvana Marconi, il duo Las Hermanas.

Una ragazza dalle mille risorse che tenta anche la carriera da attrice prendendo parte ad Un posto al sole, Baciati dall’amore, Matrimonio al Sud. Durante l’esperienza al Grande Fratello si innamora di Tommaso Vianello, mentre da nove anni è al fianco di Alessandro Tulli, ex calciatore.

Come sta Carolina Marconi?

Carolina Marconi ha finito, circa 20 giorni fa, l’ultimo ciclo di chemioterapie che stava facendo per vincere il tumore al seno. E con calma sta tornando alla vita di sempre ed alla normalità circondata dalle persone che le vogliono bene, come il fidanzato Alessandro Tulli, sempre al suo fianco pronto ad aiutarla.

Proprio a tal proposito, la Marconi ha pubblicato una foto con la sua dolce metà sui profili social scrivendo: “Sempre al mio fianco, grazie per farmi sentire sempre bella. Sono giorni di recupero, tornare alla vita normale non è facile”.

La showgirl è ancora molto debole ed ha bisogno dei suoi tempi nonostante: “Sembra di vedere tutti che vanno a 100 all’ora a differenza mia”. Ha cercato di riprendere a lavorare, a fare sport, ma il suo corpo ha bisogno di tempo per riprendere tutte le forze. Dentro di lei ha voglia di fare ed è piena di energie, ma è consapevole che deve rallentare un po’ i ritmi per poi tornare più in forma che mai con una consapevolezza in più: la normalità è la cosa più bella.

Carolina Marconi e le piccole cose

Carolina Marconi ha capito che ogni momento, anche quelli che prima magari considerava semplice routine, sono magici così come è magico prendere un aperitivo con le amiche: “Mi sentivo la donna più felice del mondo perché finalmente, dopo tanto tempo, mi sentivo spensierata, non avevo dolore alle ossa, nausea né mal di testa, ma soprattutto non avevo paura”.

La showgirl è consapevole che la salute è il bene fondamentale nella vita di ciascuno di noi, ma che ce ne rendiamo conto solo quando stiamo per perderla: “Ho apprezzato anche il fatto di fermarmi su una panchina e pensare, a respirare la libertà di sentirmi ancora viva, a non mollare mai ed a guardare sempre con positività verso il futuro”.