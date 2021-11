Chiara Ferragni, la drammatica confessione dell’influencer: costretta a seguire una terapia

Chiara Ferragni stupisce tutti e rivela di seguire una terapia per poter salvare il suo matrimonio con Fedez.

Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni. Chiunque, almeno una volta, ha sentito il suo nome. Imprenditrice ed influencer di Cremona, classe 1987, è colei che ha dato vita al mondo delle influencer e delle blogger.

Tutto è iniziato quasi per gioco nel 2009 con il sito The Blonde Salad fino a diventare un’imprenditrice digitale con oltre 25 milioni di persone che la seguono sul suo profilo Instagram. La Ferragni è diventata un volto noto ed amato in tutto il mondo, testimonial di brand di lusso.

Una ragazza che non si tira mai indietro ed ama fare nuove esperienze tanto che nell’estate 2020 ha debuttato in versione cantante sulle note del tormentone estivo Non mi basta più con Baby K.

Chiara Ferragni e Fedez normalizzano la terapia di coppia

Molto spesso, tendiamo ad idealizzare le coppie famose come nel caso di Chiara Ferragni e di Fedez. Pensiamo che i Ferragnez vivano una vita invidiabile e che tutto vada sempre per il meglio per loro. In realtà non è così ed anche loro, come tutti, vivono di alti e bassi ed anche di problemi di coppia.

A rivelarlo è stato Fedez quando, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa, ha affermato che: “La cosa più interessante credo sia cercare di normalizzare l’andare in terapia di coppia e non solo, proprio in generale”. Proprio di questo si parlerà ne The Ferragnez, la serie tv in arrivo il 9 dicembre su Amazon Prime Video e che ci mostrerà la coppia formata dalla Ferragni e da Fedez come mai vista prima d’ora.

D’altronde non è la prima volta che la Ferragni si reca da uno psicologo. Lei stessa, nel 2020, ha rivelato che da anni trova conforto nell’andare una volta alla settimana da uno psicologo che l’aiuta a vincere gli attacchi di panico di cui soffre da quando si era trasferita da sola a Los Angeles.

Chiara Ferragni e Fedez alla premiere dei The Ferragnez a Madrid

Nel frattempo, Chiara Ferragni e Fedez sono in giro per il debutto della serie tv The Ferragnez. Ieri sera è andata in scena la premiere della serie a Madrid con la Ferragni che è stata accolta come una diva con centinaia di persone ad attenderla fuori il suo hotel.

Fedez, invece, è stato messo da parte ed a scherzare su questo è stato lo stesso rapper che ha affermato che nessuno lo calcolava e non capiva come mai dovevano presentare la loro serie in Spagna. Nessun problema, se tutto va per il meglio, ci sarà una seconda premiere di presentazione a Milano il 2 dicembre e Fedez potrà giocare in casa.