Federico Fashion Style esce allo scoperto: “Io la amo” | Non è sua moglie

Federico Fashion Style ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: ecco chi riguarda, i dettagli della vicenda

Il migliore stratega dei look femminile il quale riesce a dar luce ad una donna cambiandole il look e rendendola oltre che bellissima anche molto felice, uno dei simboli dei suoi saloni è l’elemento eccentrico che si rivela anche nella sua presenza: si tratta di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style che, grazie alla sua estrema professionalità, umiltà e simpatia è riuscita a fare della sua passione un lavoro che gli ha dato parecchie soddisfazioni. I suoi saloni sono presenti ad Anzio, Roma, Milano e Napoli e il successo mediatico lo sta ricevendo grazie al programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Il grande Federico Lauri che sta spopolando grazie alla sua presenza allo show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, e sta facendo chiacchierare molto per le sue bellissime e particolari esibizioni, è originario di Anzio ed ha 32 anni. La sua passione sin da piccolo era quella relativa al settore dell’hairbeauty, tanto che, all’età di cinque anni amava creare particolari look stravaganti per le bambole usando tanta fantasia come d’altronde fa anche ora. La sua particolarità è armarsi di tanta fantasia, creatività e professionalità per sorprendere le donne che entrano nel suo salone e questo sogno oggi è diventata per Fede una splendida realtà.

Sono stati tanti gli anni di sacrificio e di gavetta che ha fatto Federico, ma dopo tanto si è meritato un po’ di tranquillità e soprattutto si è conquistato un posto nel mondo dello spettacolo essendo stato scelto da alcuni personaggi famosi come hairstylist personale e possiamo citare alcune delle donne più famose come Valeria Marini in primis, Giulia De Lellis, Nina Moric e tanti altri. Successivamente grazie alla sua voglia di fare è riuscito ad aprirsi il suo primo salone nella sua città natale, Anzio, trasformandosi in Federico Fashion Style.

E’ stato ospite della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno e ha risposto alla curiosità di molti fan circa il suo orientamento sessuale rivelando: “ Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere” aggiungendo un particolare dettaglio su Selvaggia Lucarelli che afferma il contrario: “Ovvio, se me lo chiedi tu è un discorso, se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera Il motivo è che la giurata “rimane sempre un pochino ferma nei miei confronti perché decide che io nascondo qualcosa“.

Federico nelle sue Instagram Stories ha fatto una rivelazione su una donna molto famosa.

La rivelazione di Federico Fashion Style

Il bellissimo Federico Fashion Style, ieri è stato ospite nella trasmissione di Mara Venier, Domenica In e in una Instagram Stories che lo ritraeva con una donna dello spettacolo ha fatto una rivelazione.

La donne in questione è Alba Parietti e tra i due c’è un rapporto di stima e affetto reciproco tanto che insieme in trasmissione dovevano partecipare ad una sfida musicale chiamata, appunto, Il Musichiere. Egli nella Stories che li ritraeva insieme ha scritto “Io la amo”.