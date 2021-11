Flavio Briatore devastato dall’improvviso lutto: “Ci mancherai”

L’imprenditore milionario Flavio Briatore devastato dal lutto improvviso di una persona cara: ecco di chi si tratta

Nel corso della sua vita ha realizzato davvero moltissimi successi imprenditoriali, considerato uno dei migliori imprenditori della storia dell’economia italiana con un patrimonio che secondo il Forbes supera i 400 milioni di sterline; più di una volta ha infiammato le pagine del gossip per aver intrapreso lunghe relazioni sentimentali con le donne più belle del mondo, fra cui possiamo ricordare Naomi Campbell e la relazione con quella che è stata sua moglie, la bellissima e simpaticissima showgirl Elisabetta Gregoraci: stiamo parlando di Flavio Briatore.

Prima di essere una personalità nota al massimo delle doti dell’imprenditorialità, egli inizialmente lavora come maestro di sci e gestore di ristoranti ma in seguito ne aprirà uno che porterà risultati poco soddisfacenti. Dopo questa breve parentesi, egli fa la conoscenza di Achille Caproni (patron della Caproni Aeroplani), che gli affida la gestione della CGI, la holding del suo gruppo. In un’altra successiva occasione, farà la conoscenza di Luciano Benetton che gli affiderà dato lo spirito di comunicazione di Flavio, la gestione di una parte dell’azienda. La sua carriera, oggi è costellata di successi, tanto che è riuscito ad aprire il suo Billionaire Life che conta tantissimi ospite d’eccezione oltre che grandissime soddisfazioni.

Il patrimonio di Flavio Briatore nel 2021 è arrivato a circa 400 milioni di sterline, nel 2014 secondo il Forbes il suo patrimonio si aggirava intorno ai 200 milioni. Il sole 24 ore ha provato a fare una statistica economica su quanto genera il Billionaire Life di Dubai, una cifra che si aggirerebbe intorno ai 14,1 milioni di euro.

Ma prima di arrivare a questo successo imprenditoriale egli era un ragazzino pieno di sogni che da piccolo faceva il chierichetto, un’esperienza che lo ha segnato molto e lo ha fatto particolarmente crescere. Egli ha raccontato: “Mio padre veniva a trovarmi ogni due settimane, quando la corriera lo permetteva. Le prime volte attendeva per i colloqui assieme agli altri genitori nella grande sala predisposta per gli incontri. Solo che via via spuntavano i miei compagni ma non io. Allora domandava ai bidelli: Ma dov’è mio figlio? Chi è il suo?, Flavio, si chiama Flavio Briatore?. Ah… Briatore è di nuovo in punizione nella sala delle colonne. Se vuole vederlo deve seguire il corridoio, avanti di là…. Alla fine papà smise di aspettarmi con gli altri genitori. Ad ogni visita andava dritto nella sala delle colonne. Non c’era rischio di sbagliare: ero sempre lì”.

Flavio, nonostante il successo ha dovuto affrontare un grave lutto che lo ha cambiato per sempre: ha perso il suo amico Sir Frank Williams..

Il lutto affrontato da Flavio Briatore

Flavio Briatore, nonostante il successo imprenditoriale ha sempre creduto all’amicizia e ai valori più semplici come il rispetto, l’affetto e l’amore, e ha dovuto affrontare una grave perdita di un caro amico: Sir Frank Williams.

Egli ha deciso di ricordare il suo caro amico dedicandogli un post su Instagram commentando il tutto con delle parole molto toccanti.

In dettaglio ha affermato: “Oggi ci ha lasciato uno dei più grandi della Formula 1, Sir Frank Williams. Da lui ho imparato molto e con il tempo siamo diventati amici,

Condividendo gli anni più belli e intensi della Formula Uno. Ciao Frank, ci mancherai!”.