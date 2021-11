Romina Power, la speranza che non si è spenta: “Non smetterò mai di cercarti”

Romina Power e la speranza che non si è mai spenta su una questione delicata e personale: ecco i dettagli della vicenda

Ha cambiato il modo di fare musica e ha formato una delle coppie che ancora oggi quando se ne parla riaffiorano brillanti ricordi insieme al suo ex marito Al Bano Carrisi. La sua bellezza e la sua voce lo hanno conquistato sul set del musicarello Nel sole, il primo successo in assoluto del cantante che ha venduto più di un milione di copie e insieme hanno sfornato successi internazionali rimanendo un punto di riferimento nel cuore della musica italiana: si tratta della splendida Romina Power.

Il suo debutto avviene a tredici anni, e grazie al suo talento e alla sua bellezza partecipa a ben quattordici pellicole cinematografiche, in ruolo da protagonista e non. Possiamo ricordare Justine, ovvero le disavventure della virtù di Jesús Franco. In seguito, parteciperà come protagonista al musicarello Nel sole di un giovane Al Bano Carrisi, che da poco con il suo brano aveva scalato le hit vendendo più di un milione e mezzo di copie. Tra i due scoppia la passione e, nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie comincia la loro storia d’amore.

Insieme, oltre ad aver consolidato un amore profondo hanno sfornato tantissimi successi fra cui Nostalgia Canaglia, Felicità e insieme hanno partecipato a due Eurovision Song Contest nel 1976 a L’Aia con We’ll Live It All Again e nel 1985 a Göteborg con Magic, oh magic, e infine Ci sarà, brano portato nell’84 al Festival di Sanremo. Romina è divenuta un simbolo nel mondo dello spettacolo, una donna molto amata e stimata dal pubblico. Uno dei successi attribuibili solo alla donna è stato Il ballo del qua qua, brano che ancora oggi ascoltano i più piccoli.

Quando ha conosciuto Al Bano lei si è sempre definita una ragazza libera, che viveva la sua vita al massimo tanto da dichiarare: “Era tutto easy, anche tra sconosciuti. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”. Ha anche aggiunto che il cantante non approvava lo stile di vita che lei aveva sin da loro incontro: “Non ne era felice. Anche perché io non nascondevo nulla”.

Ella in un post di Instagram ha ricordato la loro primogenita Ylenia, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose che ha portato alla fine del matrimonio con Al Bano Carrisi.

Il ricordo della figlia Ylenia

Romina ha dedicato un post di Instagram alla sua primogenita Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1994 nel cuore del Missisipi. Ella è sempre speranzosa anche se sono passati tanti anni, a differenza del suo ex marito e non l’ha mai dimenticata, il ricordo è sempre vivo nel suo cuore e di tutte le persone che la amavano.

Ella ha postato una foto con Al Bano, lei e la piccola Ylenia scrivendo: “1 years ago, God delivered a beautiful baby girl to me. You were also smart and loving . These mother’s arms will never give up longing for you, these eyes never stop searching for you in a world that has become void of warmth without you. My Ylenia, i will never stop searching for you”.

La traduzione del post appena citato è: “1 anno fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di queste madri non ranno mai di desiderare te, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti“.