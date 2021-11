Stefano De Martino, questa volta è ufficiale: il suo ritorno è sempre più vicino

Ormai non ci sono dubbi sul ritorno di Stefano De Martino ed a fornirci le prime indiscrezioni è il ballerino stesso.

Stefano De Martino è un ballerino ed un conduttore televisivo di Torre Annunziata classe 1989. Si avvicina al mondo della danza a circa 10 anni e nel 2007 ha l’opportunità di crescere e conoscere la danza moderna e contemporanea grazie ad una borsa di studio presso il Broadway Dance Center di New York. Il vero successo arriva nel 2009 quando prende parte ad Amici di Maria De Filippi arrivando in semifinale e tornando poi, l’anno successivo, come ballerino professionista.

Nel 2015, invece, è il conduttore del daytime di Amici e nel 2018 è l’inviato dell’Isola dei Famosi. L’anno successivo si fa conoscere sempre più grazie alle conduzioni di Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Nel 2021 torna ad Amici in qualità di giudice. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Emma Marrone, mentre dal 2013 al 2015 è stato sposato con Belen Rodriguez che l’ha reso padre di Santiago (2013).

Stefano De Martino pronto a tornare in tv

Una carriera sempre più in ascesa con Stefano De Martino che, con il passare del tempo, è stato in grado di ritagliarsi sempre più spazio sul piccolo schermo ed ora è pronto al ritorno in tv. A renderlo noto è lui stesso tramite delle immagini condivise sui suoi profili social.

De Martino sarà protagonista di Bar Stella, un nuovo show che andrà in onda su Rai 2 e, che per il momento, si articolerà in due serate. L’obiettivo del programma è quello di farci conoscere la persona e non solo l’artista. Il conduttore ha anche anticipato la data di inizio del programma che sarà il 28 dicembre.

È necessario aspettare ancora un po’ di tempo, allora, prima di vedere il ritorno di De Martino sul piccolo schermo, ma per il momento il ballerino si dedica alle numerose prove per poi poter dare il meglio di sé.

Stefano De Martino e Santiago conquistano il pubblico

Nel frattempo oltre che impegnato nella sua vita professionale, Stefano De Martino è anche un papà sempre presente per il piccolo Santiago. Nonostante la separazione da Belen Rodriguez, infatti, passa molto tempo con il figlio con cui torna “bambino” anche lui.

È sufficiente pensare a quando, settimana scorsa, si sono divertiti insieme ad addobbare casa De Martino con decorazioni natalizie spettacolari che hanno attirato l’attenzione. Questo aspetto del suo carattere è molto amato dai suoi fan.