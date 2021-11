Tina Cipollari, sapete cosa faceva prima di diventare famosa? Nessuno se lo sarebbe mai immaginato

La bella opinionista Tina Cipollari prima della popolarità svolgeva un lavoro che nessuno si sarebbe immaginato: ecco i dettagli

Uno dei volti più popolari della trasmissione seguitissima condotta dalla regina Maria De Filippi, che da anni con le sue gag alcune volte comiche e altre pungenti occupa una delle sedie del programma dando consigli o attacchi ai corteggiatori e corteggiatrici e anche ai tronisti è lei, la cosiddetta vamp, almeno all’inizio del suo ingresso a Uomini e donne la definivano così: Tina Cipollari. Oggi, insieme a Gianni Sperti con cui ha un rapporto davvero speciale occupa la sua sedia in veste di opinionista, ma in passato è stata corteggiatrice e subito dopo tronista.

Celebri sono i suoi siparietti con la dama per eccellenza del trono over, Gemma Galgani poiché tra le due non vi è tanta simpatia. Tina definisce Gemma una mummia, sia perché la dona ha fatto la scelta di rifarsi per sentirsi più bella e sia per i siparietti con gli uomini che la corteggiano. Il debutto di Tina all’interno del noto programma Uomini e Donne è avvenuto nel 2001 e ha conquistato il pubblico con il suo atteggiamento da vera “vamp” quale ancora è, un abbigliamento appariscente, dei boa variopinti e i capelli biondo platino.

Per anni il suo personaggio ha rappresentato una vera ventata di novità e freschezza all’interno dei programmi Mediaset, tanto che il noto giornalista professionista nonché marito della De Filippi, Maurizio Costanzo l’ha scelta nel 2002 in veste di opinionista del programma Buona Domenica per ben due edizioni, rendendosi protagonista indiscussa di diversi siparietti.

Oltre la sua presenza fissa nel cast di Uomini e Donne, ella ha partecipato ad alti programmi fra cui possiamo citare Il ristorante, condotto da Antonella Clerici, classificandosi al secondo posto, Domenica in e La vita in diretta.

Non ha mai amato le interviste, tanto che non spesse si concede ai giornalisti poiché potrebbero dire cose non veritiere e lo ha spiegato proprio a Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin affermando: “Ho sempre paura che poi vengono raccontate delle cose non vere, e quindi, solo in casi necessari dove proprio non posso sottrarmi”.

In molti si sono chiesti di cosa si occupava la splendida Tina prima del successo mediatico nel noto programma Uomini e Donne.

Tina Cipollari cosa faceva prima del successo

Non tutti sanno ma la bella Tina prima del successo a Uomini e Donne conduceva una vita come tutte le persone non del mondo dello spettacolo.

Ella viveva a Viterbo ed era un’impiegata contabile in un’azienda di trasporti; successivamente dopo essere entrata nel dating ha lasciato la sua mansione e la sua città per trasferirsi nella Capitale dove tutt’ora risiede insieme ai suoi tre figli avuti dalla precedente relazione con il parrucchiere romano Kiko.