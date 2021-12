Alessia Marcuzzi, la confessione piccante della showgirl: ecco il posto più strano in cui l’ha fatto

Alessia Marcuzzi ha fatto una confessione piccante proprio in una Stories Instagram lasciando senza parole: ecco i dettagli della vicenda

Una delle conduttrici che ha cambiato in meglio il modo di fare televisione grazie alla sua bellezza, dote comunicativa, professionalità e simpatia conquistando così molti spettatori è proprio la bellissima Alessia Marcuzzi. Nel corso della sua carriera, durata all’interno di Mediaset oltre venticinque anni ha presentato i programmi più gettonati e seguiti dal pubblico italiano fra cui ricordiamo Temptaion Island, L’Isola dei famosi e in passato Festivalbar affiancata da maestri della conduzione come Amadeus, Daniele Bossari e Corona. Dopo molti anni ha preso la scelta di allontanarsi dal piccolo schermo.

La sua prima apparizione è avvenuta in Rai nel 1994 nel programma Il grande gioco dell’oca su Rai 2, successivamente approda come attrice partecipando alla realizzazione dei film Chicken Park di Jerry Calà, in un breve cameo, e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella. Ma il programma per eccellenza che le dà la massima notorietà è il Festivalbar, programma musicale che negli anni Novanta ha fatto enormi share e numeroso successo mediatico; ella è stata al timone dal 1996 al 2002 affiancata da altri maestri della conduzione come Daniele Bossari, Amadeus, Corona e Paolo Brosio.

Dopo un successo fantastico e tanti programmi che l’hanno consacrata una delle migliori conduttrici della storia della tv, ella ha preso la difficile decisione alla vigilia dei nuovi palinsesti Mediaset del 2021, di abbandonare per un po’ il piccolo schermo perché non si sentiva appagata dai programmi che le venivano proposti affermando: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”.

Ella non ha mai smesso di essere vicina ai fan che le chiedono spesso quando tornerà a regalare momenti magici alla televisione italiana ma Alessia ancora non ha mai risposto in maniera affermativa e certa. Inoltre tramite il box di domande delle Instagram Stories, la conduttrice ha fatto una confessione piccante che ha incuriosito molti fan.

La confessione hot di Alessia

Alessia è una persona che ama instaurare un rapporto con il suo pubblico, spesso molto presente sui social e conta più di 5,2 milioni di followers.

Spesso risponde alle domande più semplici ma anche più stravaganti dei suoi fan tramite il box di domande e questa volta ha risposto ad una domanda un po’ più spinta: un fan le ha chiesto quale sia stato il posto più strano dove ella ha fatto l’amore; la conduttrice ha risposto con un emoction di un cuore e un aereo.

Pare che sia stato un posto davvero bizzarro per Alessia.