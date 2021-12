Gerry Scotti in bilico tra la vita e la morte: il dramma della malattia

Il conduttore Gerry Scotti e il dramma della malattia in bilico tra la vita e la morte: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda

Uno dei conduttori per eccellenza che è molto amato dal pubblico italiano per la sua ironia, professionalità e umiltà e che spesso in alcuni programmi ha regalato gag comiche con il caro amico e collega Rudy Zerbi è il fantastico Gerry Scotti, volto di numerosi quiz televisivi come Passaparola, storico programma che ha lanciato alcune “letterine” come Ilary Blasi e Silvia Toffanin, e ancora Chi vuol essere milionario e miliardario?, Caduta libera e la sua presenza come giudice in Italia’s got talent.

Volto noto anche del tg satirico Striscia la notizia insieme a Michelle Hunziker, prima di essere un personaggio noto e di successo ha cominciato a lavorare in radio come conduttore radiofonico. Il suo primo ingresso nel mondo della radio è avvenuto grazie al programma Radio Hinterland Milano2, per poi passare a fine anni Settanta a Radio Milano International con le rubriche Il mercatino delle pulci, una rubrica dedicata a chi voleva vendere e comprare oggetti. Successivamente, due anni più tardi nel 1982, è stato chiamato da Claudio Cecchetto a RadioDeejay convincendolo a restare in Italia, dopo la proposta ricevuto per l’estero divenendo la prima voce della radio.

A riguardo di tale scelta ha rivelato in un’intervista come ha comunicato ai genitori la scelta di fare radio affermando: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

Nel corso della carriera Gerry ha condotto moltissimi quiz televisivi e molti critici televisivi, esperti ma anche il pubblico stesso lo hanno paragonato al volto massimo della conduzione, Mike Bongiorno affermando che fosse l’ere della conduzione televisiva. Il suo esordio in tv comincia nel 1983 con un programma musicale DeeJay Television, uno dei primi programmi dedicati ai videoclip musicali, per poi passare ai programmi che lo hanno reso noto fra cui Campionissimo, La sai l’ultima?, Striscia la notizia, Passaparola, Chi vuol essere milionario fino a Italia’s Got Talent e Caduta Libera.

Gerry Scotti in un’intervista nell’editoriale Oggi ha parlato della sua esperienza vissuta in terapia intensiva lottando contro il mostro nei nostri giorni, Il covid.

Gerry Scotti e il dramma del Covid

Gerry Scotti è diventato nonno di Virginia durante il periodo del lockdown, e questa notizia gli ha dato la forza di lottare.

Egli ha vissuto sulla sua pelle il dramma del Covid-19 affermando: “Sono arrivato alle 36 ore con il casco a ossigeno. Se non ci fossero stati miglioramenti, restava il passo dopo, essere intubati. Mi sono detto: no, devo farcela, devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote e io ci voglio essere. Ce l’ho fatta”.