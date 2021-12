Alessia Mancini, il dramma del tumore all’utero: “… diventato molto grosso”

Alessia Mancini svela la verità sull’operazione che ha subito: un tumore all’utero molto grosso che le stava creando molti problemi.

Alessia Mancini è una conduttrice televisiva ed una showgirl di Marino classe 1978. Arriva in televisione nel 1994 a Non è la Rai dove, oltre che per il talento, viene notata per la sua bellezza tanto che viene soprannominata apposta La bruttina. Dal 1997 al 1998 è la velina mora di Striscia la Notizia in coppia con la bionda Marina Graziani. Nel 1999 affianca Gerry Scotti in Passaparola ed inizia ufficialmente la sua carriera televisiva.

È il volto di Facce da quiz, Mezzogiorno in famiglia, Stranamore dove è un’inviata, Telethon. Nel 2005 è tra i concorrenti de La Talpa 2, mentre nel 2018 arriva in semifinale all‘Isola dei Famosi 13. Nel 2020 co-conduce Junior Bake Off Italia. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2003 è sposata con Flavio Montrucchio che l’ha resa madre di Mya (2008) ed Orlando (2015).

Alessia Mancini operata per un tumore all’utero

Nei giorni scorsi, Alessia Mancini si è sottoposta ad un intervento e lo ha reso noto postando una foto in ospedale dove invitava a fare prevenzione che spesso è sottovalutata e non le viene data la giusta importanza, mentre la showgirl ha voluto far capire che è necessario prevenire.

Ovviamente molta la preoccupazione da parte dei suoi fan che si chiedevano cosa fosse successo e la Mancini ha voluto fare chiarezza su quello che aveva vissuto tramite una diretta su Instagram dove si è raccontata a cuore aperto ed ha rivelato che aveva un mioma, ovvero un tumore benigno, all’utero che la faceva stare male e le causava frequenti emorragie.

“Era diventato molto grosso, era grosso quanto una polpetta e quindi l’ho dovuto togliere. Ho dovuto fare il taglio tipo cesareo. Per quello devo stare a letto. Se avessi fatto la laparoscopia starei già bene”, queste le sue parole. Per fortuna tutto è andato per il meglio e l’intervento era necessario per evitare ulteriori sofferenze.

Come sta Alessia Mancini dopo l’operazione?

Dopo l’operazione subita, Alessia Mancini sta bene anche se la ferita è ancora un po’ dolorante, ma c’è bisogno di tempo per riprendersi e tornare in piena forma. Per il momento la aspetta un periodo di riposo assoluto per poter guarire, ma nessun problema, la Mancini è circondata da tanto amore.

Il marito Flavio Montrucchio si occupa totalmente della casa e dei figli Mya ed Orlando, inoltre anche la mamma di Alessia ci pensa a controllarla tramite chiamate regolari per verificare se la figlia sta davvero riposando come le è stato detto.