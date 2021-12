Avete mai visto la villa di Alba Parietti? Roba da stropicciarsi gli occhi

Alba Parietti ha davvero una casa da sogno, l’avete mai vista? Ecco le foto della sua casa, con tanto di giardino e piscina: roba da restare veramente a bocca aperta. Guardare per credere

Alba Parietti è un’ex attrice e showgirl, oggi conduttrice ed opinionista televisiva di 60 anni d’età famosa in tutta Italia. Di recente è stata concorrente del talent-show per Vip “Tale e Quale show“, in onda in prima serata su Rai 1. Non è sposata, ma ha avuto un figlio dal matrimonio col suo ex marito Franco Oppini, dal quale ha divorziato molti anni fa.

Il figlio di Alba Parietti si chiama Francesco Maria Oppini ed è anche lui un volto noto della televisione. Nel corso degli anni la Parietti ha avuto altre frequentazioni, anche con volti noti dello spettacolo come Cristiano De Andrè, figlio di Fabrizio. La sua relazione più importante, però, è stata quella con Stefano Bonaga, filosofo e docente.

In carriera è stata cantante, attrice e showgirl negli anni ’80 e ’90, poi conduttrice televisiva, opinionista e concorrente in trasmissioni televisive come “Ballando con le stelle“, “Quelli che il calcio“, “L’Isola dei famosi“. Ha scritto anche tre libri, l’ultimo dei quali pubblicato nel 2020 dal titolo “La cacciatrice di narcisi“.

Negli anni Alba Parietti avrà avuto certamente modo di mettere da parte un piccolo patrimonio accumulato attraverso decenni di lavoro in Tv in Rai e Mediaset. Evidentemente deve aver investito qualcosa anche nella realizzazione della sua splendida villa dove vive e abita attualmente. L’avete mai vista? Roba da stropicciarsi gli occhi!

Giardino da sogno con piscina: le foto della casa di Alba

Queste foto pubblicate da Alba Parietti sul suo profilo Instagram mostrano il giardino di casa sua e la splendida piscina che campeggia all’esterno, arredata con ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, divani e letti e cuscini. Il massimo della comodità, un giardino da sogno che è solo una piccola porzione dello spazio che circonda la villa della conduttrice.

Ogni tanto possiamo sbirciare in casa di Alba Parietti grazie alle foto pubblicate sui social, che mostrano da più angolazioni le stanze delle casa: tra quelle più fotografate c’è il bagno che fa da sfondo a molti dei selfie postati da Alba. Un bagno arredato di tutto punto, che manifestano un gusto per il classico e il barocco.

Cucina, stanze da letto, salotto, bagno, veranda, giardino e piscina: nella casa di Alba Parietti non manca veramente nulla. Una villa che di sicuro lascerà molti a bocca aperta per lo stupore.