Costanza Caracciolo e la sua trasformazione: l’ex velina è irriconoscibile

Vi ricordate di Costanza Caracciolo? L’ex velina è diventata madre di due figlie ed ha subito una vera e propria trasformazione nel look: a guardarla oggi nelle foto sembra quasi irriconoscibile.

Costanza Caracciolo è una modella e showgirl siciliana, diventata famosa in tutta Italia per essere stata una velina di Striscia la Notizia in coppia con Federica Nargi dal 2008 al 2012. Oggi ha 31 anni d’età e di recente è diventata mamma di due bambine, Stella (3 anni) e Isabel (1 anno).

Il marito di Costanza Caracciolo è l’ex calciatore Christian Vieri con il quale si è sposata nel marzo del 2019 a Milano. Prima di lei Bobo Vieri aveva già avuto relazioni con le ex veline Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Proprio per dedicarsi alle due figlie, di recente la Caracciolo è scomparsa un po’ dai radar.

In Tv è riapparsa di recente con gli spot pubblicitari di Acqua & Sapone, ma prima non si è saputo nulla di lei a partire dal 2016 quando ha presentato il Festival del cinema di Montecarlo su Rete 4. Da concorrente aveva partecipato a “Pechino Express”, “Cuochi e Fiamme Celebrities” e “Si può fare!”.

Lei comunque è molto attiva su Instagram e dimostra di godersi a pieno la vita di famiglia e il lavoro da modella. Per lei che è sempre stata una tifosa dell’Inter, deve essere stato come realizzare un sogno sposare l’ex bomber nerazzurro. Proprio su Instagram di recente ha mostrato a tutti la sua trasformazione.

Il nuovo look di Costanza Caracciolo

Nelle foto pubblicate su Instagram si mostra davanti allo specchio di casa mentre esibisce il suo nuovo taglio di capelli. Costanza Caracciolo è tornata al suo colore naturale, un biondo più scuro tendente al castano, che nulla ha a che fare con il biondo acceso con il quale siamo stati abituati a conoscerla.

All’epoca del suo lavoro da velina, infatti, la Caracciolo fu costretta in un certo senso a farsi bionda per rispondere alle necessità degli autori di Striscia la Notizia che volevano una bionda e una mora per il ruolo di veline. “Amo il mio nuovo colore di capelli. Un ritorno alle origini“, scrive Costanza augurando una buona giornata ai suoi followers.

Chissà che un nuovo taglio di capelli non voglia significare anche qualche altra novità nella vita della modella. Magari tra un po’ di tempo, quando le figlie saranno cresciute abbastanza, potrebbe anche far ritorno in televisione.