Elena Santarelli esce allo scoperto: “Non mi vergogno a dire che…”

Elena Santarelli senza filtri rivela di non provare vergogna quando chiede aiuto ad una figura professionista nei momenti di difficoltà.

Elena Santarelli è una conduttrice ed una showgirl di Latina classe 1981. Figlia di Enrico e di Patrizia, dopo il diploma inizia a lavorare come modella sfilando per importanti nomi dell’alta moda fino a vincere il concorso di Elite Model Look. Una bellezza che non passa inosservata e che la porta al successo nel 2004 quando viene scelta da Amadeus come valletta per L’Eredità.

Nel 2005 arriva in semifinale all’Isola dei Famosi, mentre nel 2007 è tra i concorrenti di Total Request Live su Mtv. Una ragazza dalle mille risorse che debutta come attrice in Vita Smeralda e come attrice di teatro in Quando la moglie è in vacanza. Nel 2018 è opinionista ad Italia Si, mentre nel 2021 è tra le conduttrici a rotazione de Le Iene. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2014 è sposata con Bernardo Corradi che l’ha resa madre di Giacomo (2009) e di Greta (2016).

Elena Santarelli rivela la verità sulla sua vita privata

Essere genitori non è facile, soprattutto quando i figli crescono. Lo sa bene Elena Santarelli che ha da poco scritto un nuovo libro dal titolo Quando una mamma non lo sa grazie all’aiuto della psicologa Anna Rita Verardo. Nel libro troviamo dei dialoghi che lei stessa ha avuto con la psicologa.

La Santarelli infatti afferma che: “Non mi vergogno a dire che, ancora oggi, chiedo aiuto alla mia psicologa per i problemi che ho con la gestione dei miei bambini”. Ovviamente il libro tratta anche altri argomenti importanti come il bullismo, l’uso del cellulare, i compiti a casa e l’adolescenza: “Essere genitori è il mestiere più difficile e sono felice di questo libro perché penso che possa essere uno strumento utile”.

La showgirl è consapevole che uno degli errori che i genitori tendono a fare più spesso è quello di stare al fianco dei figli quando fanno i compiti: “Quando mio figlio mi ha detto di dargli fiducia ho capito che stavo sbagliando. Sono molto orgogliosa di lui, è molto bravo e non mi posso lamentare”.

Elena Santarelli e la lotta contro gli haters

Sappiamo tutti i momenti difficili vissuti da Elena Santarelli come mamma. Ora la showgirl è tornata alla vita di tutti i giorni, ma purtroppo deve spesso fare i conti con gli haters. Capita, infatti, che persone che si nascondono dietro profili falsi augurino il male al figlio Giacomo o parlino male della sua famiglia.

La Santarelli ha, di recente, denunciato una hater che augurava a Giacomo che gli tornasse il cancro, ma comunque continua a sperare che Instagram faccia qualcosa contro queste persone e non dia loro la possibilità di scrivere determinate cose.