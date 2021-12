Gianni Morandi di nuovo dal medico: ecco le sue condizioni di salute dopo l’incidente

Gianni Morandi dopo l’incidente torna dal medico, ecco quali sono le sue condizioni dopo l’incidente. I dettagli della vicenda

I suoi brani hanno cambiato la storia della musica italiana, noto anche per la sua profonda amicizia con Claudio Baglioni, spesso ha dimostrato un ottimo artista, uno dei più longevi del panorama musicale italiano: stiamo parlando del fantastico Gianni Morandi, che nel corso della sua carriera ha cercato il più possibile di mettersi al passo con le novità musicali dei nostri giorni, duettando anche con alcuni artisti noti alla musica odierna come Fabio Rovazzi con il brano Volare. E’ stato uno dei migliori direttori artistici del Festival di Sanremo per ben due edizioni, 2011 e 2012.

I successi che nel corso della sua carriera hanno fatto il boom delle vendite, infatti nello specifico egli ha venduto più di 50 milioni di copie dei suoi dischi, lo hanno portato a definirsi uno dei migliori artisti che gode il panorama musicale italiano ottenendo diversi premi e riconoscimenti fra cui diversi Premi Regia Televisiva, la cittadinanza onoraria del comune di Carloforte il 28 giugno 2019, nel 2005 su iniziativa del Presidente della Repubblica Commentatore Ordine al merito del Presidente della Repubblica Italiana.

Nel mondo discografico esordisce nel 1962 con il brano Andavo a cento all’ora, incidendo nello stesso anno anche il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, partecipando a diverse trasmissioni televisive. In seguito, con il brano In ginocchio da te vince il suo primo Cantagiro 1964, totalizza più di un milione di copie vendute e rimane al primo posto della hit parade per 17 settimane consecutive. Il successo di questi brani ispirò diversi registi, fra cui Marco Bellocchio a realizzare alcuni musicarelli che videro Gianni Morandi protagonista.

Di recente egli, molto seguito e attivo sui social ha voluto tener vivo il ricordo di suo padre mostrando ai suoi fan una fotografia e descrivendo quella foto in maniera davvero emozionante. Egli ha affermato: “Oggi mio padre “compie” 100 anni. È nato il 30 novembre 1921 e purtroppo mi manca da 50 anni. È la persona che mi ha cresciuto, educato, formato e preparato ad affrontare la vita. Avrei ancora bisogno della sua presenza e dei suoi consigli”.

Egli ha dovuto affrontare un brutto incidente domestico riportando gravi ustioni alla mano mentre era intento nel bruciare le sterpaglie nella sua casa, si è accidentalmente bruciato. Tutto questo sarebbe avvenuto per una perdita di equilibrio da parte del cantante ustionandosi alle mani e alle gambe poiché le sterpaglie avevano preso fuoco. Sui social, ha mostrato come stanno andando le cure.

Gianni Morandi e le cure che sta affrontando

Dopo il suo incidente domestico, Gianni ha dovuto sopportare una serie di cure mediche ma grazie a sapienti medici la mano è guarita ed egli ha deciso di mostrare sui social i suoi progressi.

La foto lo ritrae in uno studio medico insieme ad una dottoressa mentre si sottopone ad una terapia riabilitativa alla mano e come descrizione ha scritto: “Avanti con le cure alla mano…”.

Fra un po’, Gianni Morandi tornerà ad illuminare i palchi di tutta Italia insieme alla sua musica.