Qui era un bimbo dal visetto buffo, oggi è un celebre chef stellato: ecco di chi si tratta

Riuscite a riconoscere questo bambino con le guance paffute nella foto? Oggi è diventato uno chef stellato di fama internazionale, tra i migliori cuochi della cucina italiana contemporanea: ecco chi è.

Siete riusciti a capire chi è il bimbo dal visetto buffo e le guance paffutelle che accenna un sorriso in questa vecchia foto in bianco e nero? Oggi quel bambino è cresciuto è diventato un cuoco e gastronomo famosissimo in tutto il mondo, uno chef stellato molto noto anche in televisione: ecco qualche indizio per riconoscerlo.

Nella foto in alto lo rivediamo già cresciuto, ormai ragazzo, nella squadra dello chef Gualtiero Marchesi a Milano: fin da giovane infatti ha seguito la sua passione per la cucina ed ha iniziato a lavorare nei migliori ristoranti d’Italia, prima di trasferirsi a Parigi per studiare anche la cucina francese.

Sono passati ormai molti anni dal giorni in cui è stata scattata quella foto: da giovane si è dato molto da fare e oggi può vantare la bellezza di cinque stelle Michelin e cinque Forchette Gambero Rosso, premi molto rinomati nell’ambiente degli chef europei. Anche per questo si è ritagliato uno spazio nel panorama televisivo.

Per molti anni è stato tra gli chef giudici di Masterchef Italia su Sky ed ha condotto anche programmi di cucina tutti suoi su Rai 2, Nove e Amazon Prime Video. Ha scritto anche dieci libri di cucina. Insomma, avete capito finalmente di chi si tratta? Prima di svelare chi è, ecco un ultimo indizio: è nato in Veneto a Creazzo nel 1965.

Il bambino in foto è Carlo Cracco da piccolo

Proprio così, è Carlo Cracco da piccolo il bambino in foto ed è sempre Carlo Cracco da giovane il ragazzo alle spalle di Gualtiero Marchesi. Oggi Cracco ha 56 anni d’età ed ha diversi ristoranti in Italia a Milano e a Portofino, di recente ha anche manifestato l’intenzione di ridurre progressivamente l’utilizzo di carne nelle sue cucine, avvicinandosi alla cucina vegetariana.

Oltre a Masterchef ha condotto per anni Hell’s Kitchen Italia e su Prime Video è tutt’ora disponibile la serie “Dinner Club“, condotta da lui con ospiti importanti del cinema italiano. In tv ha condotto anche “Cracco Confidential” su Nove e “Nella mia cucina” su Rai 2.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cracco è sposato con Rosa Fanti, una donna conosciuta per caso ad una festa che è diventata sua moglie nel 2018: insieme hanno avuto due figli Pietro e Cesare, anche se lo chef era già padre di Sveva e Irene, figlie femmine nate da un precedente matrimonio.