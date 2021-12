Serena Grandi, la confessione a luci rosse: l’ha fatto con un ragazzo giovanissimo

Serena Grandi ha fatto una rivelazione hot confessando di averlo fatto con un ragazzo più piccolo: ecco di chi si tratta, i dettagli della vicenda

Ha raggiunto la massima popolarità negli anni Ottanta grazie alla partecipazione in alcune pellicole che richiamavano il genere erotico, genere nuovo del cinema italiano in cui ha avuto la possibilità di mostrare le sue forme prosperose. Dotata di grande talento oltre che di estrema bellezza e ha destato non pochi scandali per via di episodi legati alla sua sfera privata anche per un’indagine sul suo conto per possesso di droga: stiamo parlando di Serena Grandi, anche se il suo vero nome è Serena Faggioli. Non tutti ne sono a conoscenza, ma ella in passato ha avuto una storia d’amore con Gianni Morandi quando non era ancora conosciuta.

Ella si diplomò come perito informatico e seguendo alcuni corsi di inglese, fu assunta in un laboratorio di analisi; nonostante ciò, il sogno della recitazione era così grande che partì per Roma, precisamente con l’intento di andare a Cinecittà e, dopo aver seguito corsi di dizione e recitazione partecipò ad alcune pellicole come Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio, Teste di quoio, Pierino colpisce ancora, Pierino la peste alla riscossa!, Sturmtruppen 2 – Tutti al fronte, Acapulco, prima spiaggia… a sinistra, recitando successivamente anche al fianco di Carlo Verdone.

Il successo avvenne nel 1985 quando fece il suo primo incontro con il regista Tinto Brass che la scelse come protagonista del film erotico Miranda che le fece acquisire notorietà e successo divenendo l’icona dell’abbondanza casereccia di forme prorompenti del cinema italiano. Successivamente ha recitato in diverse pellicole al fianco dei più grandi come Luca Barbareschi in Teresa, Paolo Villaggio in Roba da ricchi e Rimini Rimini.

Ella ha rivelato nel corso di alcune interviste di aver avuto una relazione d’amore con Gianni Morandi quando ancora non aveva raggiunto il successo affermando: “È stata una storia bellissima. All’epoca non ero ancora conosciuta. Mi ha portato a Sanremo, mi ha vestita. Mi ha fatto sentire una regina e con lui sono stata nei più bei alberghi. Sono entrata con lui, mano nella mano, fino a che non è salito sul palco per cantare La mia nemica amatissima. Ci siamo lasciati perché io non ero pronta ad entrare in una famiglia allargata“.

Serena ha fatto una confessione piccante rivelando di averlo fatto con uno più piccolo.

La confessione hot di Serena Grandi

Serena Grandi insegna al suo pubblico che la passione non ha età, facendo una confessione che ha lasciato senza parole il popolo del web e i suoi fan: ella ha rivelato di averlo fatto con una persona molto più piccola di lei confessando che questa è stata la trasgressione più grande della sua vita.

Nell’intervista rilasciata all’editoriale Chi, ella ha affermato: “Qualche anno fa ho fatto l’amore nei corridoi di un hotel con un ragazzo molto più giovane. Era un Capodanno. Eravamo a Positano. La passione era incontrollabile. Sotto c’era il mare e il mondo che festeggiava”.