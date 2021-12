Valeria Marini, attimi di tensione per l’occhio operato: ecco cosa è successo nella casa

La showgirl Valeria Marini e gli attimi di tensione per l’occhio operato: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiana per la sua bellezza, per le su curve mozzafiato e per la sua simpatia ha conquistato gli spettatori durante uno dei programmi di punta degli anni Novanta, Il Bagaglino rimanendo per molte stagioni. Si è dedicata anche alla recitazione e dopo l’affermarsi come attrice si è cimentata in alcuni spettacoli teatrali, pellicole cinematografiche e televisive. Inoltre ha anche partecipato a diversi programmi televisivi, ricordiamo uno tra quelli più recenti che l’hanno vista protagonista indiscussa del reality Grande Fratello Vip: stiamo parlando della simpatica Valeria Marini.

Ella, una volta conclusi gli studi conseguendo il diploma al Liceo San Gabriele di Roma, comincia ad affacciarsi al mondo dello spettacolo lavorando inizialmente come modella, partecipando nel 1990, al concorso di bellezza Una ragazza per il cinema, dove si classifica al terzo posto, ottenendo grazie a questa possibilità, diverse parti in pellicole cinematografiche ricordiamo Crack con la regia di Giulio Base, Bambola, Un orso chiamato Arturo, Gole ruggenti e il più recente Siamo tutti Alberto Sordi?.

Dopo le sue esperienze cinematografiche, riesce ad affacciarsi anche nel mondo del teatro nella commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia, interpretando il ruolo di una cameriera ingenua e un po’ svampita. In seguito, approda in televisione nel 1992, con il programma Luna Di Miele, condotta da Gabriella Carlucci e successivamente il programma che le darà il massimo della notorietà sarà Il Bagaglino dove esordirà in sostituzione di Pamela Prati.

In un’intervista a Silvia Toffanin nel programma Verissimo ha confessato di aver affrontato un periodo davvero difficile affermando di essere caduta nel baratro della depressione: “È stato un anno difficile mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere. Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno”. Successivamente è riuscita ad affrontare questo brutto momento affermando che la vita è un dono prezioso e che non bisogna mai sprecarlo.

Valeria Marini entrata da poco a far parte del cast del Grande Fratello Vip, ha avuto paura per uno scherzo fatto da Soleil Sorge che poteva finire male.

Valeria Marini e lo scherzo che poteva finire male

Valeria Marini che da poco ha affrontato un’operazione all’occhio è entrata nella casa del Grande Fratello Vip portando una benda. E’ stata vittima di uno scherzo fatto da Soleil Sorge che poteva compromettere la sua guarigione all’occhio operato.

La showgirl dopo essersi seduta nella zona beauty ha accesso il phon per sistemarsi i capelli, dal quale è uscita la farina che è finita sui suoi capelli e sull’occhio operato. Ella però non si è arrabbiata, ha solo commentato la vicenda affermando: “Oddio ma io proprio il phon con la farina dovevo prendere!”.