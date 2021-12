Avete idea di quanto guadagna Flavio Insinna? Uno stipendio spaziale

Uno stipendio da capogiro quello che, ogni anno, porta a casa Flavio Insinna grazie ai programmi televisivi da lui condotti ed a quelli dove va come ospite.

Flavio Insinna è un attore ed un conduttore di Roma classe 1965. Figlio di Salvatore e Rossana, si diploma nel 1990 al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche ed inizia la sua carriera tra la televisione ed il teatro. Il ruolo più importante che gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico è stato quello di Flavio Anceschi nella fiction Carabinieri per ben cinque stagioni poi è stata la volta di Don Matteo.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, nel 2006 diventa il conduttore di Affari Tuoi mentre poi lo troviamo tra i concorrenti di Ballando con le stelle e volto de L’Eredità. Dal 2021 conduce Il pranzo è servito. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2016 è fidanzata con Adriana Riccio.

Quanto guadagna Flavio Insinna?

Flavio Insinna è, senza dubbio, uno dei volti più amati del piccolo schermo dagli italiani. Grazie alla sua simpatia ed al suo talento è in grado di rendere un successo qualsiasi programma che conduce o che lo vede tra gli ospiti.

Ovviamente anche il suo stipendio è spaziale, proprio come la sua vita professionale. Certo, non ci è dato conoscere le cifre esatte di quanto guadagna anche perché, come per tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, ottenere calcoli precisi è impossibile poiché non hanno uno stipendio fisso, ma tutto cambia in base ai programmi che conducono o che li vedono ospiti.

Tuttavia, sappiamo che Insinna ha guadagnato ben 1 milione di euro all’anno per la conduzione del game show L’Eredità. Cifra a cui poi vanno sommati gli altri guadagni ottenuti da esperienze televisive come quella da giurato ne Il cantante mascherato. Inutile negarlo, il conduttore guadagna davvero un’ottima cifra.

Flavio Insinna è fidanzato?

Flavio Insinna è sempre stato un personaggio molto riservato che difficilmente ha reso nota la sua vita privata. Eppure dal 2016 è fidanzato con Adriana Riccio. Ma lei chi è precisamente? Siamo sicuri che l’avete già vista sul piccolo schermo, ma che non penserete mai che sia proprio lei.

Si tratta di un’ex concorrente di Affari Tuoi che ha partecipato alla trasmissione proprio nel 2016 come concorrente del Veneto ed ha vinto 36.000 euro. In quell’occasione è scoccata la scintilla tra i due che sono, ancora oggi, inseparabili e molto uniti. Adriana ha 13 anni in meno del conduttore ed è un’atleta ed un’insegnante sportiva.