Ballando con le Stelle, il lutto straziante della concorrente: “… senza te”

Ci sono momenti che resteranno sempre con noi nonostante il tempo che passa, lo sa bene Valeria Fabrizi che, ancora oggi, ricorda il lutto straziante che l’ha coinvolta.

Valeria Fabrizi è un’attrice di Verona classe 1936. Orfana di guerra, si avvicina al mondo dello spettacolo con i fotoromanzi fino ad arrivare al cinema nel 1954 dapprima con un piccolo ruolo poi, con il passare del tempo, protagonista di una carriera in ascesa che le permette di prendere parte a lavori degni di nota come A che gioco giochiamo?, Un certo Harry Brent, Qui squadra mobile, Linda e il brigadiere 2 e Sei forte, maestro.

Nel 2011 consolida il suo successo facendosi conoscere anche dalle generazioni più giovani grazie alla fiction Che Dio ci aiuti, mentre nel 2021 è tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1964 al 1988 è stata sposata con Tata Giacobetti che l’ha resa madre di Giorgia, il loro matrimonio è giunto alla conclusione con la morte di Giacobetti a seguito di un infarto miocardico acuto.

Valeria Fabrizi ricorda la scomparsa del marito

Valeria Fabrizi, quest’anno, ha deciso di mettersi in gioco e partecipare a Ballando con le stelle dove sta facendo faville e sta facendo appassionare il pubblico grazie alla sua bravura ed al suo talento: non ha nulla da invidiare alle concorrenti più giovani.

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha avuto una lunga storia d’amore con Tata Giacobetti, cantante del Quartetto Cetra scomparso nel 1988 lasciandola sola con un profondo dolore. Non passa giorno in cui l’attrice non pensi al lutto straziante che ha vissuto perdendo il marito.

Proprio in occasione dell’anniversario della morte di Giacobetti, la Fabrizi ha affidato il suo dolore al profilo Instagram dove ha postato una foto del loro matrimonio scrivendo: “Amore mio, sono 33 gli anni trascorsi senza te. Ti ringrazio per l’amore che da lassù mi conforta”. Si tratta del secondo lutto che la vede protagonista poiché quando era giovane ha perso anche il loro figlio Alberto, venuto a mancare pochi mesi dopo la sua nascita.

Valeria Fabrizi: nessun altro uomo dopo la morte del marito

Valeria Fabrizi non ha nessuno al suo fianco poiché dopo la morte del marito non è riuscita ad innamorarsi di nessun altro uomo. È circondata, però, dall’amore della figlia Giorgia che è una presenza costante per lei ed è sempre pronta a supportare la mamma.

Anche in occasione della sua avventura a Ballando con le stelle dove l’attrice spera di riuscire a salire almeno sul podio ed, a quanto pare, ha tutte le carte in regola per farcela.