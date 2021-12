Belen Rodrgieuz e Antonino non si sono mai lasciati: il retroscena clamoroso svelato dalla showgirl

Belen Rodriguez lascia senza parole e rivela la verità sul suo rapporto con Antonino Spinalbese e la presunta crisi che li ha visti protagonisti.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese: la verità sulla crisi

Nell’ultimo periodo, Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono stati i protagonisti del mondo del gossip: chi li voleva sempre più lontani fino ad un riavvicinamento per arrivare poi alla rottura definitiva, tante parole, ma nessuna certezza.

A questo punto, ci ha pensato Belen stessa a fare chiarezza sul suo fidanzamento. Paparazzata dai fotografi del settimanale Chi in un parco di Milano con la piccola Luna Mari e mano nella mano con Antonino, alla domanda: “Allora Belen, siete tornati insieme?”, ha risposto con un semplice: “Noi due non ci siamo mai lasciati”.

Poche parole, ma che rendono chiara la loro situazione. Probabilmente Belen ed Antonino hanno avuto dei problemi, come li ha ogni singola coppia nella quotidianità, ma l’amore e la voglia di andare avanti ha fatto superare loro gli ostacoli ed ora sono innamorati come non mai.

Antonino Spinalbese conquista la famiglia Rodriguez

D’altronde Antonino Spinalbese non ha conquistato solo Belen, ma anche tutta la famiglia Rodriguez. La sorella minore Cecilia, infatti, è felice di questa scelta fatta da Belen poiché Antonino è un ragazzo non famoso, con la testa sulle spalle e molto maturo per la sua età.

Inoltre, anche Santiago lo definisce spesso un principe azzurro. Una coppia nata da poco più di un anno che ha già superato momenti importanti come la nascita di una figlia. È normale che possano esserci delle difficoltà, ma l’importante è avere la forza e la voglia di superarle.