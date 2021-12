Charlene di Monaco è fuori di sé: ha ferito la domestica | La bomba che fa tremare il Principato

Charlene di Monaco continua a far parlare soprattutto a causa di una lite con la domestica tanto da arrivare a ferirla durante una delle sue crisi.

Nata come Charlene Wittstock a Bulawayo nel 1978, è la principessa consorte del principe Alberto II di Monaco. Appassionata di sport fin dalla più tenera età, partecipa ai Giochi Panafricani nel 1999 vincendo due medaglie d’oro ed una d’argento, mentre nel 2000 arriva quinta alle Olimpiadi di Sydney.

Nel 2008, a seguito di un infortunio alla spalla, abbandona il mondo dello sport agonistico. Dal 2006 è al fianco del principe Alberto che ha sposato il 01 luglio 2011. La coppia ha due figli, i gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier venuti alla luce nel dicembre 2014. Da quando è principessa di Monaco, Charlene si è distinta per il suo aiuto alle cause umanitarie e per il suo voler avvicinare i bambini allo sport.

Come sta Charlene di Monaco?

Charlene di Monaco, dopo un lungo periodo in Sudafrica, è finalmente tornata a Monaco. Tuttavia, non è potuta rimanere a lungo a Palazzo insieme al marito Alberto ed ai figli poiché per la principessa è stato necessario un ulteriore ricovero.

Al momento si trova in una clinica in un posto non noto. Sappiamo solo che non è molto lontana da Monaco per poter dare la possibilità ai suoi cari di raggiungerla spesso e stare al suo fianco. Tuttavia, ora veniamo a scoprire il vero motivo di questa decisione. Pare, infatti, che Charlene avesse una dipendenza da sonniferi che le avrebbe provocato scatti di rabbia impossibili da gestire.

A dare la notizia è Voici, il magazine francese, dove una fonte ha rivelato di aver assistito ad una scena violenta a Palazzo con protagonista, ovviamente, Charlene che, durante una delle sue crisi, si è scagliata contro una domestica arrivando addirittura a ferirla. Non sappiamo altro se non che è stato necessario l’intervento delle guardie di sicurezza per calmare la donna.

Alberto e Charlene di Monaco verso il divorzio?

Non è certo un mistero che la vita di Charlene a Monaco sia sempre più difficile. È sufficiente pensare che, prima del matrimonio con Alberto, ha cercato di scappare per tornare in Africa. Con la nascita dei figli tutti si aspettavano che fosse una madre perfetta, ma così non è stato.

D’altronde Charlene è una donna “normale”, non abituata alle famiglie reali e si è sempre sentita un pesce fuor d’acqua tanto che i rumors iniziano a parlare di un possibile divorzio tra lei ed Albero non appena uscirà dalla clinica e starà meglio.