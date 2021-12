Chiara Ferragni approda sul prestigioso palcoscenico targato Rai: l’indiscrezione è clamorosa

Una clamorosa indiscrezione circola nei corridoi della Rai: l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni potrebbe presto sbarcare in televisione nel ruolo di conduttrice televisiva. Ecco in quale programma

Chiara Ferragni è una designer, blogger e imprenditrice digitale, l’influencer italiana più famosa nel mondo. È nata a Cremona nel 1987 e oggi ha 34 anni d’età: dal 2018 è sposata con Federico Lucia, rapper in arte Fedez, con il quale ha avuto due figli: Leone di 3 anni e Vittoria nata a marzo 2021.

Chiara Ferragni ha iniziato la sua carriera con un semplice blog di moda e grazie al suo lavoro negli anni è diventata famosa in tutto il mondo. Oggi continua ad occuparsi di moda, come designer, modella e imprenditrice, con brand propri e linee in collaborazione con grandi marchi d’abbigliamento.

Nel 2019 un film documentario dal titolo “Chiara Ferragni – Unposted“, con la regia di Elisa Amoruso, ha rivelato i dettagli del percorso che ha condotto la giovane Chiara a scalare le classifiche di Instagram e a diventare una vera e propria celebrità, il cui volto è ormai riconosciuto in ogni angolo del pianeta.

Nel 2021 su Amazon Prime Video è uscita la serie tv “The Ferragnez“, una sorta di reality-show che segue le vicende della vita privata di Chiara Ferragni, suo marito Fedez e i due figli Leone e Vittoria. E adesso sembra che per lei si stiano letteralmente spalancando le porte della televisione.

La Ferragni potrebbe condurre l’Eurovision 2022

L’indiscrezione è clamorosa ed è stata rilanciata dalla rivista settimanale “Oggi“, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali in tal senso. In ogni caso, sembra che la Rai abbia intenzione di chiamare Chiara Ferragni per condurre l’Eurovision Song Contest 2022, il più importante concorso canoro d’Europa.

L’anno prossimo, infatti, l’Eurovision 2022 si terrà in Italia, al PalaOlimpico di Torino e verrà trasmesso sulle reti Rai. Motivo per il quale si sta cercando un conduttore televisivo di appeal internazionale che possa presentare le serate del festival: in lizza, stando a quello che si dice, ci sono anche Alessandro Cattelan e il cantante Mika.

La Ferragni non è mai stata in Tv, né tantomeno da conduttrice, eppure stando alle indiscrezioni pare che Chiara sia molto tentata dall’accettare e mettersi in gioco in questa nuova esperienza televisiva. La scelta finale, ovviamente, spetterà alla produzione ma c’è da scommettere che in Rai faranno carte false pur di avere Chiara Ferragni, l’influencer più famosa del mondo, all’Eurovision.