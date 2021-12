Maria De Filippi, il retroscena intimo del suo rapporto con Costanzo: “La cosa che ci piace di più”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una coppia da quasi 30 anni, ma l’intimità tra di loro non manca e svelano una delle cose che amano maggiormente fare.

Maria De Filippi è una conduttrice televisiva di Milano classe 1961 ed è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Nel 1992 arriva in televisione e, passo dopo passo, inizia a farsi spazio arrivando alla conduzione di programmi che, ancora oggi, tengono i telespettatori incollati allo schermo come Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tu si que vales.

Non solo conduttrice, ma è anche proprietaria di Fascino PGT, una società di produzione televisiva e della web tv Witty Tv fondata nel 2013. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1995 è sposata con Maurizio Costanzo ed hanno un figlio, Gabriele (1992).

Maurizio Costanzo rivela cosa piace a lui ed alla moglie Maria De Filippi

Si avvicina il compleanno di Maria De Filippi. Un traguardo importante per la conduttrice che compirà 60 anni ed ovviamente sarà l’occasione giusta per festeggiare. Maurizio Costanzo rivela come passeranno questa importante serata: “Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. È la cosa che ci piace di più”. Dimenticatevi grandi festeggiamenti, quindi, non sono nello stile della coppia Costanzo – De Filippi.

Parole importanti quelle del marito della De Filippi che ci fanno capire come i due amino la giusta intimità. In effetti sono entrambi volti noti ed amati, ma sempre molto riservati e mai sopra le righe ed è proprio questo a farli amare dal pubblico.

27 anni di matrimonio con Costanzo che è sempre più convinto del suo matrimonio tanto che afferma, senza alcun dubbio, che sposerebbe di nuovo la moglie anche domani.

Come procede il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo?

Il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo prosegue a gonfie vele. I due non sono solo marito e moglie, ma anche grandi amici e l’elemento indispensabile tra di loro è la comprensione. Sono pronti a supportarsi sempre a vicenda, ma anche a lasciarsi i reciproci spazi, è questo il segreto del loro matrimonio duraturo, nonostante siano entrambi due volti molto famosi.

Come rivela Costanzo, si tratta di un sentimento molto importante all’interno di una coppia: “Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale”. D’altronde lui ha avuto altre mogli fino ad arrivare a Maria De Filippi, la persona giusta per stare al suo fianco.