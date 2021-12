Mauro Icardi, dopo il tradimento rompe il silenzio: “… giorni tristi”

Mauro Icardi rompe il silenzio sul tradimento e chiude definitivamente il gossip con sua moglie Wanda Nara. L’attaccante si confessa in un’intervista intima a Paramount Plus.

Mauro Icardi è un calciatore argentino che gioca al Paris Saint’-Germain, ha 28 anni d’età ed è sposato con Wanda Nara, 35 anni d’età, modella e showgirl argentina molto famosa anche in Italia. Da circa un mese il loro matrimonio è finito al centro delle notizie di gossip a causa di un tradimento.

Mauro Icardi avrebbe tradito sua moglie con l’attrice e modella argentina China Suarez e Wanda Nara ne era venuta a conoscenza dopo aver scoperto un messaggio sul telefono di suo marito. Wanda non ha esitato a spiattellare la notizia sui social network, raccontando i dettagli nelle storie Instagram.

Da un mese si rincorrono le notizie e le voci sul loro conto: pare che Wanda Nara abbia preso i figli e sia partita per Milano, per allontanarsi il più possibile da Icardi. Lui nel frattempo ha tentato di riconquistarla con gesti eclatanti su Instagram e cercando di portare le prove del mancato rapporto amoroso con China.

Alla fine, però, sembra che Icardi e Wanda Nara siano tornati insieme. Pace fatta, dunque: lui ha garantito che con China Suarez c’è stato solo un bacio, una svista che non si ripeterà più, e lei lo ha perdonato e si è scusata anche con l’altra donna per aver usato parole forti nei suoi confronti.

Icardi archivia il gossip con Wanda Nara

Ora il calciatore del Psg mette la parola fine sul gossip e archivia definitivamente le polemiche attraverso un’intervista concessa alla tv Paramount+. Al fianco di sua moglie si rivolge ai giornalisti con una premessa: “Ne parlo adesso e poi non ne riparliamo mai più“, manifestando dunque la volontà di farla finita con i gossip.

“Tutti sanno quanto amo mia moglie. Non è un caso che mi sono sposato giovanissimo e varrà per tutta la vita. Io sono un tipo all’antica“. Inizia così il racconto di Icardi sul tradimento ai danni di Wanda Nara, l’attaccante racconta di come abbia fatto di tutto per recuperare il rapporto con sua moglie.

“So di aver commesso un errore ma per fortuna siamo riusciti a parlarne e a risolverlo insieme“, dice Icardi di fronte alle telecamere e conclude: “Per un mese si è detto di tutto, ma insime lo abbiamo risolto. Per me quelli sono stati giorni tristi“.