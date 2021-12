“Mi piace fare foto nuda”: Arisa lascia tutti senza parole

La svolta sexy di Arisa: la cantante si mette letteralmente a nudo confessando la sua passione per le foto hot. Su Instagram si mostra senza veli e ora non ha intenzione di fermarsi.

Rosalba Pippa, nota a tutti con il nome d’arte di Arisa, è una cantante genovese famosa in tutta Italia. Oggi Arisa ha 39 anni d’età e sembra sempre più intenzionata a dare una svolta artistica alla sua carriera: da cantante pop a bomba sexy, nuovo simbolo di una bellezza non convenzionale e fuori dagli schemi.

Arisa ha raggiunto la notorietà nazionale nel 2009 quando vince il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” con la canzone “Sincerità“, che diventa subito un tormentone. È tornata a Sanremo anche nel 2010 con “Malamorenò“, nel 2012 con “La notte“, nel 2014 con “Controvento“, nel 2016 con “Guardando il cielo” e nel 2021 con “Potevi fare di più“.

In carriera ha pubblicato sette album in studio, l’ultimo dei quali uscito nel 2021 con il titolo “Ero romantica“, più un album live e due raccolte musicali. Ha anche recitato in cinque film al cinema, ha lavorato al doppiaggio in quattro cartoni animati e partecipato a diversi programmi televisivi.

Ultimamente, però, Arisa sta dando una rinfrescata al suo look e alla sua immagine. Da cantante dal volto timido e ingenuo, si sta trasformando molto velocemente in un vero e proprio simbolo di bellezza contemporanea, tra foto nuda e selfie hot tra le lenzuola. Lei stessa ha parlato di questo drastico cambiamento.

Arisa dà sfogo al suo lato sexy: “Vorrei girare nuda”

Arisa lascia tutti senza parole con un’intervista rilasciata al settimanale femminile “Grazia“, nella quale ha raccontato i motivi che si nascondono dietro il cambio radicale di look e la voglia di mettere in mostra il suo corpo, anche da nuda: “Se fosse per me, io girerei sempre nuda. Mi piace guardarmi nuda, scattarmi delle foto nuda e mostrare il mio corpo“.

“Vorrei girare nuda“, e non solo. Arisa scava a fondo nei suoi ricordi e racconta: “Sono diventata donna a 9 anni, allora i compagni di scuola mi toccavano e da lì ho iniziato a nascondermi“. Racconta della sua prima esperienza a Sanremo e di come le cose siano cambiate da allora.

“Nel 2009 portavo ancora gli occhiali, avevo il collo sempre coperto, non lasciavo intravedere nemmeno le caviglie“. Adesso invece Arisa è cresciuta e non ha più voglia di nascondersi: “Crescendo ho imparato ad accettarmi e ad amare il mio corpo“.