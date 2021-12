Sguardo concentrato da bambina, oggi è una delle showgirl più famose d’Italia: ecco di chi si tratta

Riconoscete chi è la bambina con lo sguardo concentrato in questa vecchia foto di famiglia? Oggi quella bimba è diventata uno showgirl famosissima in Italia: ecco dunque di chi si tratta.

Avete capito chi è questa bambina coi codini in questa vecchia foto? Nell’altra immagine qua sotto la vediamo in braccio a sua madre, con la famiglia al completo. Oggi quei bambini sono cresciuti e il suo è diventato un volto noto della televisione italiana, modella e showgirl dal fascino irresistibile.

Se ancora non siete riusciti a indovinare di chi si tratta, eccovi allora qualche indizio che potrà aiutarvi a scoprire chi è. Nata nel 1990, oggi ha 31 anni d’età e da ragazza ha frequentato l’Università per studiare scienze della comunicazione, anche se non si è mai laureata. Nel frattempo, infatti, è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La prima volta che l’abbiamo vista in Tv è stata in una puntata di Chiambretti Night su Canale 5, dopodiché ha partecipato ad alcuni reality show nel ruolo di concorrente: prima all’Isola dei Famosi nel 2015 e poi al Grande Fratello Vip nel 2017. Proprio al GFVip ha incontrato il suo attuale fidanzato.

Insomma, avete capito finalmente di chi stiamo parlando? Se non ci siete ancora arrivati, eccovi un ultimo indizio prima di rivelare chi è: nel 2020 e nel 2021 è diventata una conduttrice televisiva per il reality-show di MTV “Ex on the beach“, del quale si è appena conclusa la terza stagione.

La bambina in foto è Cecilia Rodriguez da piccola

Proprio così, si tratta di Cecilia Rodriguez da piccola: è lei la bambina nelle foto. Sorella minore della showgirl argentina Belen Rodriguez e di Jeremias Rodriguez, nata a Buenos Aires in Argentina nel 1990. Grazie anche alla notorietà di sua sorella Belen, Cecilia Rodriguez è oggi una delle showgirl più famose d’Italia.

Il suo fidanzato è Ignazio Moser, ex ciclista di 29 anni che ha condotto insieme a lei “Ex on the Beach”. La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip e stanno insieme ormai dal 2017 nonostante una breve separazione nell’estate 2020, che sembrava avesse messo in crisi il loro rapporto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme e adesso convivono a Milano. I due non hanno mai nascosto l’intenzione di mettere su famiglia, avere dei figli e sposarsi: nel frattempo Cecilia si gode i nipotini figli di Belen, Santiago e Luna Marì.