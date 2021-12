Sguardo imbronciato da bambino, oggi colleziona sold-out ai suoi concerti: ecco chi è

Riuscite a riconoscere chi è questo bambino con il volto imbronciato nella foto? Oggi è diventato un cantante famosissimo, che riempie gli stadi e fa sold-out ad ogni data: ecco di chi si tratta

Avete capito chi è il bambino in questa vecchia immagine? Sguardo imbronciato con il sole in faccia e la spiaggia alle spalle, sono passati ormai molti da anni da quando è stata scattata questa foto. Oggi quel bimbo è cresciuto ed è diventato un cantautore di fama nazionale, probabilmente il cantante più in vista degli ultimi anni.

Se non avete ancora indovinato, proviamo a darvi qualche indizio per aiutarvi a capire chi è: in carriera ha pubblicato quattro album, tre dei quali prodotti dalla Honiro Label, un’etichetta discografica che produce soprattutto musica rap. Lui però non è un rapper, ma un cantante pop con influenze dall’hip hop.

Il suo tour negli stadi è uno dei tour musicali più venduti di sempre: è un cantante così famoso che ha fatto sold-out nei maggiori stadi d’Italia anche se non ha avuto ancora la possibilità di esibirsi a causa del Covid-19. Il tour è stato rimandato al 2022, con doppie date in molte città, ma i biglietti sono già tutti esauriti da tempo.

A fine ottobre 2021 è uscito il suo nuovo album, stavolta auto-prodotto con una nuova etichetta che porta il suo nome: il disco è stato primo in classifica per molte settimane e in breve tempo ha guadagnato la certificazione Disco di Platino. L’album si chiama “Solo” e contiene i singoli “Buongiorno vita” e “Niente”. Ecco chi è.

Il bambino in foto è il cantante Ultimo da piccolo

Proprio così, è il cantante Ultimo da piccolo il bambino nella prima foto e il ragazzino che suona la chitarra nella seconda foto. Il suo vero nome è Niccolò Moriconi, è nato a Roma e oggi ha 25 anni d’età. Ultimo è diventato famoso nel 2018 quando ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte.

L’anno successivo è tornato a Sanremo con la canzone “I tuoi particolari” e si qualifica al secondo posto in classifica, non senza qualche polemica, alle spalle di Mahmood. Prima del nuovo album “Solo” aveva già pubblicato tre album dal titolo “Colpa delle favole“, “Peter Pan” e “Pianeti“.

In carriera ha collaborato anche con il cantante Fabrizio Moro ed ha lavorato come autore e compositore per altri cantanti come Bianca Atzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia.