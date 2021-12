Alba Parietti a contatto con i medici: ecco cosa succede alla showgirl

Alba Parietti a stretto contatto con i medici: ecco cosa è successo alla showgirl, i dettagli e le curiosità della vicenda

Considerata una delle showgirl più belle e sexy della storia della televisione italiana soprattutto degli anni Ottanta. La sua bellezza disarmante e il suo carattere forte, schietto e diretto ha fatto si che ella diventasse uno dei volti più apprezzati della tv italiana: stiamo parlando di Alba Parietti che, all’inizio della sua carriera prima di debuttare come showgirl si faceva chiamare Alba per una breve esperienza come cantante. Il suo primo ingresso nel mondo dello spettacolo avvenne grazie ad alcune radio locali. Un volto associabile alla showgirl e opinionista è suo figlio Francesco Oppini che ha conquistato il pubblico grazie alla partecipazione al Gf VIP con il quale ha uno splendido rapporto.

I primi passi nel mondo dello spettacolo per Alba avvengono nel 1977, con uno spettacolo teatrale chiamato L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde dove ella interpretava il ruolo di Cecily Cardew. Successivamente, grazie alla sua bellezza disarmante, partecipò al concorso di bellezza Miss Italia non aggiudicandosi ne la vittoria ne la finale delle selezioni. Anche se, fu scelta come rappresentante di Italia per il concorso Miss Universo ma fu costretta a rinunciarvi per i troppi impegni che aveva da affrontare.

Tre anni dopo approda nel mondo televisivo con il programma Splendido! insieme a Davide Spingor su una rete locale torinese, Videogruppo. Apparve successivamente in diversi varietà come W le donne, condotto da Andrea Giordana ed Amanda Lear su Rete 4 e Ok il prezzo è giusto condotto da Iva Zanicchi.

Il suo soprannome era La Tigre affermando in un’intervista il motivo: “Chi mi conosce mi chiama affettuosamente la tigre. Ho ormai capito che faccio questo effetto anche agli uomini. Dentro a una gabbia mi guardano volentieri, fuori alla gabbia mi guardano con paura. Tu una tigre la vedi volentieri allo zoo ma poi hai paura di portartela a casa”.

In un post su Instagram ella ha postato di recente una foto con una frase davvero profonda che ha lasciato senza parole il popolo del web dove affermava: “Chi ti vuole bene conosce quattro cose di te: il dolore dietro al tuo sorriso, l’amore dietro alla tua rabbia, le ragioni del tuo silenzio, il fatto che sei astemia . Ascoltami quando ti guardo non quando ti parlo. Non puoi dire ad un uomo “cerca di capire”. Una cosa alla volta, o cercano o capiscono”.

Alba Parietti si trova a contatto con i medici: ecco quale sono le motivazioni.

Alba Parietti attraverso il suo profilo Instagram, seguito da circa 465 mila followers, ha informato i suoi fan di essersi sottoposta ad una visita medica, precisamente si è trovata in uno studio odontoiatrico a Milano chiamato “Odontoaesthetics_Milano3“.

Ella nelle sue Stories Instagram ha affermato: “La cosa più incredibile è che ti tolgono la paura che abbiamo tutti quando andiamo da un dentista perché ci sono delle tecniche meno invasive e indolore che insomma piacciono a tutti e soprattutto quei problemi che tutti vi dicono che sono irrisolvibili.. qui li risolvono. Devo essere sincera mi sento particolarmente rassicurata soprattutto dalla professionalità”.