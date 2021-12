Barbara D’Urso, sapete quanto guadagna la regina di Canale 5? Cifre da far spavento

La conduttrice Barbara D’Urso è la regina di Canal 5 ma quanto guadagna? ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Rappresenta uno dei volti più apprezzati nei palinsesti Mediaset, una delle donne che alla conduzione ha dimostrato professionalità, simpatia e ironia ed è stata pronta ad affrontare qualsiasi evenienza riguardante il gossip ma soprattutto il trash. Ella viene definita la regina del trash per eccellenza, anche se oggi, Pier Silvio Berlusconi è intervenuto nei suoi programmi per evitare che questo ancora avvenisse, ha cambiato i temi da affrontare nelle sue trasmissioni riducendo anche la puntata del suo programma: stiamo parlando di Barbara D’Urso, originaria di Napoli che nel corso della sua vita ha presentato diversi programmi famosi come Live Non è la D’Urso e Domenica Live.

Ella originaria di Napoli, decide all’età di diciotto anni di provare la strada verso il successo trasferendosi a Milano. Inizialmente ha sempre voluto intraprendere la strada della modella, ma questo non è mai avvenuto per via della sua altezza, così da optare verso l’annunciatrice, la valletta e successivamente la conduzione. Quando ha lasciato la sua città, ha discusso con il padre poiché non era d’accordo di tale scelta e in un’intervista ha rivelato una delle sue frasi: “Se te ne vai per me sei morta“ ,le disse. Con il tempo Barbarella ha perdonato suo padre Rodolfo: “Sono contenta di aver avuto impartita un’educazione così rigida“.

L’infanzia di Barbarella non è stata molto rosea, in quanto all’età di undici anni ha perso sua mamma e nella sua autobiografia ha rivelato di non aver mai superato quel vuoto incolmabile. La D’Urso ha sempre sognato un amore vero, tanto che in un’intervista ha rivelato: “Vorrei innamorarmi perdutamente di un uomo che si innamori perdutamente di me. È la cosa che più mi manca. Ma cosa devo fare se non succede? Sono una donna irrisolta”.

I suoi programmi sono stati davvero un successo, in particolare molto seguiti come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live- non è la D’Urso. Tali programmi prima trattavano prevalentemente di gossip e come qualcuno definiva di “trash”. Pier Silvio Berlusconi, ai vertici Mediaset, ha voluto cambiare le regole tanto da proporre una novità in questi programmi, ossia che riguardassero prevalentemente dei temi di attualità. Alcune persone come, il potente manager Lucio Presta ha esultato per questa scelta affermando che ci sarebbe stata una bonifica del trash.

Spesso i fan, che da sempre seguono Barbarella si sono chiesti quanto guadagna la bella conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Quanto guadagna Barbarella?

Barbarella è una delle conduttrici più professionali tra quelle proposte nella televisione italiana, non tutte sono in grado di mantenere il livello di professionalità della donna.

Per quanto riguarda i guadagni, pare che la D’Urso per la conduzione dei suoi programmi percepirebbe circa mezzo milione di euro, una cifra da capogiro ma che ripagherebbe la professionalità della conduttrice.