Caterina Balivo rompe il silenzio: ecco rivelato il suo futuro

La conduttrice Caterina Balivo rompe il silenzio e rivela il suo futuro: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle migliori conduttrici tra i palinsesti Rai che con i suoi programmi ha conquistato molti spettatori che adesso la amano e la stimano particolarmente, non solo per il suo grado di conduzione ma per la sua estrema professionalità è Caterina Balivo. La donne è nata a Napoli, originaria di Aversa prima di essere al timone della conduzione dei programmi di successo come Detto Fatto e Vieni da me, ha partecipato alle selezioni di Miss Italia aggiudicandosi il terzo posto nella finale di Salsomaggiore Terme.

Prima di essere al timone delle trasmissioni che le hanno dato notevole successo, ella esordisce come valletta nel noto programma condotto da Fabrizio Frizzi, Scommettiamo che..? una delle trasmissioni di punta di Rai 1. Successivamente diventa inviata di numerosi show che hanno cambiato la televisione italiana tra cui possiamo ricordare Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte e I Raccomandati. Nel 2003 per un breve periodo conduce una trasmissione chiamata Bollicine su Stream News, torna nuovamente in Rai presentando Courmayeur on Ice, facendo il suo ingresso nel cast di UnoMattina sempre nello stesso anno.

Nel 2013, dopo un breve periodo di assenza, ella conduce il famoso programma Detto Fatto nella fascia pomeridiana d Rai 2 raggiungendo molto successo e ottimi ascolti; oggi la trasmissione è passata alla pugliese Bianca Guaccero. Successivamente, conduce The Ellen DeGeneres Show e il programma Vieni da me riscuotendo ottimo share.

Proprio quest’ultimo programma dà la possibilità di notare la sua professionalità soprattutto nell’intervistare sempre con ironia, simpatia e umiltà alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. Anche se la trasmissione, nell’anno 2020, è stata chiusa anticipatamente e proprio la conduttrice ne ha rivelato i motivi, legati a episodi prettamente personali confessando: “L’anno scorso ho dovuto interrompere con un mese di anticipo il mio programma, Vieni da me. A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”.

Caterina Balivo, ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo ha rivelato dettagli lavorativi che riguardano il suo futuro.

Il futuro di Caterina Balivo

Caterina Balivo, ospite della puntata del 5 dicembre di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin ha fatto delle confessioni circa il suo futuro in televisione rivelando quello che le piacerebbe fare.

Ella nel dettaglio ha raccontato: “Mi piacerebbe condurre un quiz o ancora di più un talent. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma in Italia nessuna donna conduce un game-show”.

La donna ha voluto sottolineare come in Italia nessun game show venga condotto interamente da donne: “Mi piacerebbe affrontare un nuovo progetto e mettermi a servizio dei concorrenti e di un format senza ricominciare tutto da zero, come invece ho fatto in questi dieci anni di carriera con i miei precedenti programmi”.

Tutti si augurano che il sogno di Caterina possa avverarsi quanto prima.