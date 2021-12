“Cosa hai fumato?”: la risposta di Caterina Balivo spiazza i fan

Cosa succede a Caterina Balivo? La conduttrice televisiva si mostra su Instagram con gli occhi arrossati e i suoi followers la mettono alle strette: “Che cosa hai fumato?”. Lei risponde così.

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva napoletana, ex modella, che oggi ha 41 anni d’età. Dal 2014 è sposata con il dirigente d’azienda Guido Maria Breda, dal quale ha avuto due figli, Guido Alberto (9 anni) e Cora (4 anni). Pare che sarà proprio la Balivo a condurre la nuova edizione del game-show L’Eredità al posto di Flavio Insinna.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con la sua partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia, che le ha spalancato le porte della televisione: in pochi anni si è ritrovata a fare da valletta e showgirl al fianco di conduttori rinomati, finché non ha ottenuto un ruolo nel cast di Unomattina.

Dopo una breve parentesi in radio su Radio Montecarlo, è tornata in Tv nel 2013 per condurre “Detto fatto“. Successivamente ottiene un programma tutto suo chiamato “Vieni da me“, che va in onda per due stagioni dal 2018 al 2020. Oggi è certamente una delle conduttrici tv più famose d’Italia e pare che la vedremo presto su Rai 1 in prima serata.

Negli ultimi anni Caterina Balivo ha sperimentato anche nuove esperienze professionali: nel 2018 ha pubblicato un romanzo dal titolo “Gli uomini sono come le lavatrici” e nel 2021 è la voce del podcast “Ricomincio dal No“. Nel frattempo resta molto attiva anche su Instagram, dove di recente ha lasciato i fans a bocca aperta.

Occhi rossi, che succede? Balivo risponde su Instagram

Tutto è cominciato quando Caterina Balivo ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae al fianco dell’Albero di Natale che ha addobbato in casa sua con qualche giorno di anticipo rispetto alla tradizione. Alcuni dei followers, però, non si sono concentrati tanto sull’albero quanto sul suo sguardo.

In molti non hanno potuto fare a meno di notare gli occhi rossi. A ben vedere, infatti, la Balivo sembra avere gli occhi particolarmente arrossati e a qualcuno è venuto spontaneo chiederle il perché. Mentre rispondeva ai commenti sotto la foto, tra cuoricini e ringraziamenti, Caterina ha risposto anche a chi le chiedeva degli occhi.

“Cosa hai fumato?“, le chiede Mauro, che specifica: “I tuoi occhi sono arrossati“. La Balivo non si è tirata indietro e con un pizzico di auto-ironia ha dato una risposta spiazzante: “Eh sapessi“. Probabilmente stava solo scherzando, ma c’è da scommettere che qualcuno la finirà per prenderla seriamente.