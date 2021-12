Fabrizio Corona “uccide” i Ferragnez: “Due ebeti…”

Fabrizio Corona, il re dei paparazzi uccide i Ferragnez definendoli due ebeti: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda

Uno dei personaggi televisivi italiani, definito il Re dei paparazzi per via della sua ardua collaborazione con Lele Mora, è Fabrizio Corona, un uomo molto affascinante e sexy che ha conquistato diverse donne del mondo dello spettacolo fra cui possiamo citare Nina Moric, sua ex moglie con il quale ha avuto il figlio a cui è particolarmente legato, Carlos, e la showgirl argentina Belen Rodriguez e ha sempre speso buone parole rivelando che è stato un amore davvero molto forte e passionale. Negli anni, però, è stato coinvolto in diversi processi giudiziari e nel 2015 venne condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati continuati.

Il mondo dello spettacolo aprì le porte a Fabrizio Corona grazie ad una collaborazione con il manager di alcuni personaggi dello spettacolo Lele Mora, e in un’intervista proprio quest’ultimo rivelò di aver avuto una lunga relazione con Fabrizio, smentita immediatamente dal protagonista della vicenda che affermò: “Ma ogni giorno lui ne dice una, ogni mese ne tira fuori una diversa Detto questo, io gli voglio comunque molto bene. Non c’è stato mai nulla tra me e lui. Io bisessuale? Ma se lo fossi stato sarei andato un uomo più carino”.

Fabrizio, nel corso della sua vita è stato legato alle donne più belle del mondo dello spettacolo fra cui la modella Nina Moric con il quale ha creato una splendida famiglia (inizialmente) dando alla luce il figlio Carlos, ormai diciottenne. Tra i due, successivamente una guerra mediatica che ha portato tanta sofferenza soprattutto nel ragazzo che ha vissuto questi momenti ma pare che, tra loro oggi è tornata la serenità. Un’altra donna che fece scalpore per la vicinanza a Fabrizio fu la showgirl Belen Rodriguez, all’inizio della sua carriera, tanto che l’uomo più volte ha rivelato che il successo di Belen è in parte grazie a lui poiché ella era una ragazza sconosciuta. Oltre queste affermazioni ha confessato: “Belen è l’unica donna che è riuscita a cambiarmi: non l’ho mai tradita. Nina invece sì!”.

Fabrizio questa volta si è scagliato contro due personaggi molto influenti nel mondo dei social e della musica: Fedez e Chiara Ferragni.

Corona contro i Ferragnez: la provocazione

Fabrizio Corona in un’intervista a www.mowmag.com ne ha avute da dire su tutti, da Simona Ventura al Parlamento “pieno di gay”, da Stefano De Martino a Belen Rodriguez ma in particolare ha parlato della famiglia più influente del mondo Chiara Ferragni e Fedez in maniera piuttosto cinica.

Egli nel dettaglio avrebbe affermato: “anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. (…). Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chia**rà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target”.

La coppia da oltre 30 milioni di followers non ha replicato, ma ha risposto con un silenzio del tutto disinteressato alle parole di Fabrizio Corona.