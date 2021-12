Stefania Orlando, il tragico lutto che l’ha devastata: “Scomparsa dopo una malattia”

Stefania Orlando si è confessata in un’intervista a Verissimo: la showgirl e conduttrice racconta la bruttissima malattia e il tragico lutto che ha dovuto affrontare. Ecco le sue parole

Stefania Orlando è una conduttrice televisiva e showgirl italiana, nata a Roma. Oggi ha 55 anni d’età ed ha partecipato da concorrente all’ultima edizione del Torneo di “Tale e Quale Show“, in prima serata su Rai 1. È anche una cantante e nel 2009 ha pubblicato il suo primo e unico album chiamato “Su e giù“.

Come showgirl, Stefania Orlando ha iniziato la sua carriera da valletta per programmi televisivi, fino ad ottenere il ruolo di conduttrice alla Rai in trasmissioni anche importanti, come “I fatti vostri” e “Unomattina in famiglia“. Ha anche condotto per diversi anni le maratone televisive di Telethon.

Negli ultimi anni, invece, la Orlando è stata in tv soprattutto come concorrente di reality-show e ospite di programmi varietà. La sua prima esperienza è stata al Grande Fratello Vip l’anno scorso, dove si è classificata terza, poi si è misurata con il canto e la recitazione a Tale e Quale show.

Per quanto riguarda la sua vita privata, attualmente Stefania Orlando è sposata con Simone Gianlorenzi, cantante e musicista di Orvieto. Prima, però, aveva avuto relazioni amorose con Andrea Roncato, famoso attore bolognese con la quale è stata sposata per qualche anno, e anche con l’attore Paolo Macedonio.

Stefania Orlando si confessa a Verissimo: notizia tragica

Stefania Orlando è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, trasmissione di Canale 5 nella quale ha deciso di confessare uno dei dolori più grandi della sua vita, quello causato dal terribile lutto per Alessandra, la sua migliore amica. Un tragico lutto che l’ha devastata e che stavolta ha deciso di raccontare.

“Ho avuto la fortuna di avere una grande amica, una sorella per tanti anni, sempre presente in ogni momento così come io lo ero per lei. Era così forte il nostro legame che ci bastavamo da sole, non avevamo bisogno di altre amiche. Quando è venuta a mancare per me è stato un dolore…“. Poi la voce di Stefania Orlando si rompe e inizia a piangere.

“È scomparsa dopo una malattia“, durante la quale Stefania Orlando le è stata vicina fino alla fine. “Sono stata fortunata ad avere un’amica come lei, ha lasciato un vuoto enorme nella mia vita“. Un vuoto che Stefania ha colmato grazie al suo compagno Simone: “Credo che sia stato lei a mandarmelo, in lui ho ritrovato l’amicizia di Alessandra, come fosse stato un suo regalo per me“.