Alessandro Gassmann annienta il collega: pesante batosta per Claudio Bisio

Alessandro Gassmann ce l’ha fatta, l’attore ha stravinto il confronto con Claudio Bisio. Pesante batosta per il comico e conduttore di Zelig: ecco che cosa è successo tra i due.

Alessandro Gassmann è un’attore romano di 56 anni d’età, figlio d’arte di Vittorio Gassmann, uno dei più grandi attori e registi del cinema italiano. Claudio Bisio, invece, è un’attore, comico e conduttore televisivo di Novi Ligure ed ha 64 anni d’età. Ma che cosa è successo tra Gassmann e Bisio?

Entrambi sono volti di primo piano nel panorama televisivo italiano. In questo momento, Alessandro Gassmann è tutti i giovedì sera in prima serata su Rai 1 nei panni di Dante Balestra, protagonista della serie tv “Un professore“. Interpreta il ruolo di un docente di filosofia in un liceo di Roma e indaga il suo rapporto con la famiglia e gli studenti.

Dal canto suo, Claudio Bisio ha tornato alla conduzione di Zelig in compagnia di Vanessa Incontrada, lo show comico di Canale 5 che Bisio aveva già condotto per oltre un decennio all’inizio degli anni 2000. Mediaset ha deciso di rilanciare la trasmissione per quattro puntate in occasione dei 25 anni di anniversario dalla prima messa in onda del programma.

Sia “Un professore” che “Zelig” vanno in onda rispettivamente su Rai 1 e Canale 5 il giovedì sera in prima serata. È naturale dunque che sia emersa un po’ di sana competizione tra Claudio Bisio e Alessandro Gassmann, dal momento che si stanno contendendo a colpi di share l’attenzione dei telespettatori italiani.

Share televisivo: Un professore annienta Zelig

A guardare gli ascolti televisivi delle due trasmissioni, si direbbe che Claudio Bisio ha ricevuto una pesante batosta dal suo collega. I dati su questo parlano chiaro: Gassmann lo ha letteralmente annientato, confermando così un trend che si era già assestato su questi livelli nelle scorse settimane. Ecco nei dettagli i risultati delle misurazioni sugli ascolti tv.

La serie tv “Un professore” con protagonista Alessandro Gassmann ha ottenuto un punteggio di share superiore al 22%, per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori connessi su Rai 1 per guardare la nuova puntata della fiction. Dall’altra parte, invece, Zelig ha ottenuto solo il 19,5% di share per un totale di meno di 3,5 milioni di telespettatori.

Claudio Bisio dovrà dunque accontentarsi del secondo posto nella classifica degli ascolti televisivi, dietro al collega Gassmann. I due attori torneranno a “scontrarsi” la prossima settimana, sempre di giovedì, e chissà che stavolta non possa avvenire il sorpasso.