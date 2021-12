Paola Ferrari, la confessione sconvolgente: la madre ha provato ad ucciderla

Confessione shock di Paola Ferrari. La giornalista sportiva della Rai ha raccontato la storia di sua madre a Verissimo: la mamma provò più volte ad ucciderla quando era piccola. Ecco il racconto

Paola Ferrari è una giornalista e conduttrice televisiva, volto Rai dei programmi sportivi dedicati al calcio. Oggi ha 61 anni d’età e questa estate ha condotto le trasmissioni dedicate agli Europei di calcio 2020 vinti dall’Italia. La Ferrari è anche un’imprenditrice con ruoli importanti in diverse società.

Pochi sanno che Paola Ferrari ha iniziato la sua carriera da attrice di fotoromanzi e showgirl, ma ben presto tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 si dedica allo sport e al giornalismo fino ad entrare nella redazione della Domenica Sportiva, storica trasmissione Rai ancora oggi in onda.

Dopo una lunghissima carriera in Rai, durante la quale ha partecipato anche da concorrente a Ballando con le Stelle nel 2005, ha annunciato che si ritirerà dalla televisione dopo i Mondiali 2022 in Qatar per dedicarsi completamente al suo lavoro nella società di produzione Lucisiano Media Group, di cui è socia dal 2017.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola Ferrari è sposata con Marco De Benedetti, imprenditore e dirigente d’azienda molto importante. Insieme hanno avuto anche due figli: Virginia di 21 anni e Alessandro di 22 anni. Pochi però conoscevano la storia che riguarda la madre di Paola Ferrari.

La giornalista si confessa a Verissimo: storia terribile

Paola Ferrari si è lasciata andare ad una confessione sconvolgente nel corso dell’intervista rilasciata a “Verissimo“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. La giornalista ha raccontato di essere stata costretta ad andare via di casa a soli 16 anni per colpa dei comportamenti di sua madre.

“Per me è stato come un incubo. Purtroppo mia madre aveva dei seri problemi mentali“, racconta Paola Ferrari a Verissimo. “Ha provato ad uccidermi tre volte quando io ero piccola, finché un giorno mi sono difesa e sono scappata di casa“. Suo padre era troppo assente per aiutarla e non aveva fratelli a proteggerla.

Un’infanzia drammatica che la Ferrari ha avuto il coraggio di raccontare alle telecamere: “È stato molto difficile superare un trauma del genere“. Oggi la mamma di Paola Ferrari non c’è più e la giornalista ha confessato di non essere mai riuscita a perdonarla finché era ancora in vita: “Questo mi ha fatto sentire in colpa, ma oggi ho fatto pace con il mio passato“.