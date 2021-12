Alba Parietti non usa mezzi termini: ecco la verità sul flirt con il giovanissimo ballerino

Nuovo gossip su Alba Parietti: la showgirl e conduttrice televisiva pizzicata a cena con un uomo molto più giovane di lei, sportivo e ballerino molto famoso in Tv. Ecco svelata la verità sul flirt.

Alba Parietti è una showgirl, opinionista e conduttrice televisiva nata a Torino, che oggi ha 60 anni d’età. Quest’anno è stata tra le concorrenti di Tale e Quale Show, il talent-show varietà per Vip in onda su Rai 1. Pur non essendo più sposata, ha un figlio di nome Francesco Maria Oppini, anche lui un volto noto della Tv.

Alba Parietti ha iniziato la sua carriera come attrice, showgirl e cantante, ma col passare degli anni è diventata una conduttrice e opinionista sempre più presente in televisione. Come concorrente di talent-show aveva già partecipato anche a “Ballando con le stelle” e “Notti sul ghiaccio” ed è stata anche opinionista fissa a “L’Isola dei famosi“.

Spesso però il suo personaggio è stato al centro dell’attenzione mediatica anche a causa della sua vita privata. Dopo il matrimonio con l’attore Franco Oppini, ex marito e padre di suo figlio, la Parietti ha avuto una lunga relazione amorosa con un professore universitario di nome Stefano Bonaga, ma ha avuto anche altre relazioni con personaggi noti.

C’è stato l’attore francese Christopher Lambert, un finanziere di nome Jody Verner, poi Giuseppe Lanza di Scalea, un nobile della vecchia aristocrazia siciliana, e poi anche Cristiano De Andrè, figlio del cantante Fabrizio. Ora spunta un nuovo gossip su di lei: un flirt con il giovanissimo ballerino Alviso Rigo.

Gossip tra Alba Parietti e Alviso Rigo: svelata la verità

La notizia del flirt tra Alba Parietti e Alvise Rigo era stata rilanciata da Dagospia, che aveva raccontato di una cenetta intima e della possibilità che fosse sbocciato l’amore tra i due. Alla fine è stata la stessa Parietti a raccontare la verità senza mezzi termini attraverso il suo profilo Instagram. Dunque? Alba e Alvise Rigo stanno davvero insieme oppure no?

Ebbene, la risposta è assolutamente no. “Ma come vi permettete a fare una simile insinuazione?“, ha tuonato la Parietti, che dimostra anche di aver preso la notizia con una certa ironia: “Scusa Alvise, ma per sei troppo vecchio“, scherza riferendosi al fatto che l’ex giocatore di rugby oggi ballerino abbia solo 28 anni d’età.

Alba Parietti ha raccontato anche i dettagli della cena: “Lui si è mangiato un bisteccone gigante che aveva le dimensioni del tavolo ed è stato concentrato solo sul suo piatto“. Nessun flirt dunque, anche se la showgirl ci tiene a precisare che è stato Alvise Rigo, da galantuomo, a pagare la cena.