Avete mai visto la casa di Paola Perego? Rasenta la perfezione

La conduttrice Paola Perego ha una casa da far invidia al mondo: ecco quali sono i dettagli, le curiosità della meravigliosa abitazione

La sua carriera è stata costellata da successi, oggi è una bravissima conduttrice ma ha cominciato come modella e dopo un anno di passerelle ha affrontato alcuni provini per la televisione, venendo scritturata da Antenna 3 Lombardia, nel 1983, affiancando i comici Ric e Gian e Teo Teocoli in Ric e Gian graffiti. Il suo volto è molto noto anche per la trasmissione recente in collaborazione con Simona Ventura: stiamo parlando della splendida e super professionale Paola Perego.

Il suo esordio lo attribuiamo al programma del 1984, Autostop insieme a Marco Columbro. Sin dagli anni Novanta si è dimostrata da sempre una bravissima conduttrice conducendo molti programmi che hanno riscosso notevole successo e tra cui possiamo ricordare Premiatissima, Tutti i colori del cielo, Forum, Questione di feeling , Parliamone.. Sabato e Il filo rosso nel 2020.

Paola in un’intervista ha rivelato di aver affrontato un brutto periodo tanto da pensare a suicidarsi; grazie alla sua forza soprattutto quando si è separata dal calciatore Andrea Carnevale: “Ero sola, con un bambino che non dormiva né di giorno né di notte. È stata durissima. L’assenza di sonno ti fa fare pensieri brutti. Non lo prendevo in braccio per non avere la tentazione di buttarmi con lui dalla finestra”. Oggi, però, vive la sua vita con tranquillità e ha ritrovato la serenità di cui da tempo aveva bisogno.

Oggi conduce uno show insieme a Simona Ventura con il programma in onda su Rai 2 dal titolo Citofonare, dove spesso parlano di argomenti attuali dimostrando essere due bravissime conduttrici. All’inizio della trasmissione, proprio Simona aveva affermato in un’intervista: “So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo!“. La collega appoggia la sua amica e dichiara: “Se la trasmissione andasse bene, sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi… e soprattutto le gufe”.

Ella è legata sentimentalmente al manager Lucio Presta e ha dichiarato spesso che stare con una figura molto nota l’ha svantaggiata tanto da affermare: “Perché mio marito che è una persona moralmente onesta, se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me. Motivo? Per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie”.

Ella vive insieme Lucio Presta in una bellissima casa da far invidia al mondo.

La casa di Paola Perego

L’abitazione dove vive la conduttrice insieme a suo marito Lucio Presta si trova a Roma ed è bellissima, raffinata e molto elegante. Il colore in assoluto che predomina è il bianco, a seguire anche il tortora e il grigio, che totalizzano principalmente gli interni.

La cucina è molto spaziosa e luminosa, ottima per presentare piatti gustosi che mostra ai suoi followers sulle pagine social. La sala da pranzo, invece, ha un grande tavolo in legno posizionato vicino ad ampie vetrate da cui entra molta luce illuminando l’abitazione.

Il salone, invece, è molto accogliente e possiede anche una libreria a parete sul lato della sala e un comodo divano dove rilassarsi con la famiglia.

Infine la camera da letto evidenzia i dettagli soft della conduttrice, dove il colore principale è il bianco con sfumature di grigio e tortora il tutto costellato da un ambiente davvero perfetto come, d’altronde, lo stile della conduttrice.