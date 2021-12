Domenica In, Mara Venier demolisce l’ospite in diretta: la minaccia della showgirl

A Domenica In, la conduttrice Mara Venier demolisce un ospite in diretta televisiva: ecco il motivo, i dettagli e le curiosità

Uno dei programmi di punta della rete Rai che va in onda ogni domenica intrattenendo gli spettatori a casa e in studio dal primo pomeriggio fino a metà più o meno, è Domenica In. Questo rappresenta uno dei programmi più importanti della storia della televisione italiana, in onda dal 1976. Il programma nasce, inizialmente, come un programma-fiume che doveva convincere le persona a rimanere a casa, andando in onda per tutta la fascia pomeridiana e venne scelto come conduttore di punta a quei tempi, il grande Corrado. Oggi, da più di trent’anni la zia della domenica Mara Venier è al timone di tale trasmissione che l’ha portata al successo con un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Mara Venier, da sempre, si è rivelato un’ottima conduttrice ma in passato ha esordito come attrice, seguendo il suo primo marito da Venezia (sua citta nativa) a Roma partecipando ad una serie di film come Diario di uno zappatore, e molte commedie all’italiana insieme al suo ex compagno, oggi amico di sempre Jerry Calà. Il suo volto, spesso è stato associato al programma che l’ha resa più famosa in assoluto, appunto quello di Domenica In.

In questo programma, che dagli anni Settanta ad oggi ha subito notevoli cambiamenti, passando dalla musica, all’arte, alle interviste e qualche momento di attualità come il precedente anno dove la trasmissione è stata interamente dedicata alla pandemia da Covid-19 con esperti, virologi, medici e politici che informavano di ciò che stava accadendo nel mondo. Mara è sempre stata pronta ad affrontare qualsiasi tipo di evenienza.

Oggi nel corso del programma, spesso vengono intervistati molti ospiti dello show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, dove la donna in studio spesso invita sia ballerini professionisti che i personaggi famosi, vedi Arisa, Federico Lauri (in arte Federico Fashion Style), Morgan, Alvise Rigo. Proprio quest’ultimo, dalla bellezza disarmante ha causato non pochi problemi tra le polemiche rivolte a Mara in quanto la donna pare abbia scherzato, come è suo solito fare con la sua perfetta ironia, toccando il lato B del bellissimo ragazzo e trovandosi in una bufera mediatica successivamente zittita dalla stessa donna che ha minacciato di mettere a tacere la situazione con l’aiuto dei suoi avvocati.

Mara Venier ha avuto una discussione all’interno del programma con uno dei giudici di Ballando con le stelle, ospite della sua Domenica In.

Discussione tra Mara e il giudice: bufera

Nella puntata scorsa di Domenica In, la tensione si è fatta alta tra Mara Venier e il giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto, poiché la conduttrice non ha apprezzato un atteggiamento avuto all’interno del suo programma dall’ospite in questione, arrivando addirittura a minacciare di cacciarlo dallo studio.

Lo scontro è avvenuta nella parte inziale del programma dove si parlava di mamme ed è intervenuta Rossella Erra con una frase, che secondo Mariotto era troppo sdolcinata. Dopo l’applauso Mariotto pare che abbia pronunciato la frase: “Com’e profonda!”. La conduttrice ha subito risposto infastidita: “Ti devo dire una cosa Mariotto, perché mi stai facendo girare le palle”.

La conduttrice ha incalzato affermando: “Ci sono momenti per ridere e per ironizzare, questo non era il momento. Quando si parla di mamme che non ci sono più non si ride, se vuoi ridere esci da questo studio“. Mariotto pare abbia capito che la conduttrice era profondamente irritata poiché ha una ferita ancora aperta e dopo la pubblicità i due hanno chiarito facendo pace anche se quel momento di tensione ha fatto il giro del web.